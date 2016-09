Die unerfreulichen Nachrichten rei√üen nicht ab ? und man gewinnt den Eindruck, das Ganze spiele sich in einer Art Ringelreihen ab ? jede Bank sorgt an einem anderen Tag f√ľr Druck auf die eigene Aktie ebenso wie auf die Branche ? und das quer durch Europa. Heute ist es der im Raum stehende, markante Stellenabbau bei der Commerzbank, der die Gem√ľter beunruhigt.

Deutsche Bank auf neuen Tiefs

Die Deutsche Bank-Aktie, die gestern auf ein neues Rekordtief gerutscht war, f√§llt heute wie das Gros der europ√§ischen Banken quasi in Sippenhaft mit. Der Aktie drohen einstellige Kurse. Aber da ist die Analyse umso einfacher: Gelingt es, die vorherigen Rekordtiefs (Anfang August bei 11,06 Euro markiert) deutlich und auf Schlusskursbasis zur√ľckzuerobern (Closings √ľber 11,30 Euro w√§ren da ein denkbarer Anhaltspunkt), w√§re die Aktie zumindest schon mal wieder als neutral einzustufen. Aber wie sieht es mit der Commerzbank-Aktie aus, dem heutigen √úberbringer schlechter Nachrichten?

Gar nicht mal so schlecht. Zumindest noch nicht. Das Minus von fast drei Prozent ist zwar unangenehm, aber noch ist die Commerzbank-Aktie von ihrem bisherigen Rekordtief aus dem August, das zusammen mit den Juli-Tiefs zwischen 5,16 und 5,31 eine markante Unterst√ľtzungszone bildet, ein deutliches St√ľck entfernt. Und nicht nur das:

Noch hält die Flaggenformation

Die Aktie ist damit bislang nur an die untere Begrenzung einer konsolidierenden Flaggenformation abgerutscht, welche nach der Aufw√§rtsbewegung seit Anfang August den Anstieg konsolidiert. Was hei√üt: Solange die Aktie diese Formation nicht nachhaltig nach unten verl√§sst, besteht weiterhin die Chance auf einen neuen Aufw√§rtsimpuls, der dann starten w√ľrde, wenn die CoBank-Aktie diese Formation nach oben verl√§sst und zugleich die markante Widerstandszone aus 20-Tage-Linie, Februar-Tief und Juni-Tief mit Schlusskursen √ľber 6,30 Euro √ľberwinden w√ľrde. Aber:

Das muss eben erst einmal gelingen. Schlusskurse unter 5,80 Euro ? zu denen zur Stunde nicht mehr viel fehlen w√ľrde ? w√ľrden die Wahrscheinlichkeit, dass das bisherige Allzeittief von 5,16 Euro erneut angesteuert wird, deutlich erh√∂hen.

 

