"Die Störungen dürften weitgehend behoben sein, doch nach der Attacke auf rund eine Million Router der Telekom ..."

Berlin - Die Deutsche Telekom ist bei der jüngsten Attacke auf ihre «Speedport»-Router offenbar mit einem blauen Auge davon gekommen. Nach ersten Analysen ist der eingeschleuste Schadcode mit dem bekannten Schädling Mirai verwandt, berichten IT-Sicherheitsexperten des Unternehmens Kaspersky Lab.

Ziel sei es gewesen, sich für einen Angriff zu einem Botnetz zu verbinden. «Dieses Mal haben wir noch Glück gehabt - der Angriff hat nicht richtig funktioniert», sagte Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik der Zeitung «Die Welt».

Wie Stefan Ortloff von Kaspersky darlegt, wurde der Schadcode durch eine Sicherheitslücke im Router eingeschleust. Doch die Software sei offenbar nicht in der Lage gewesen, sich selbst in das Dateisystem zu schreiben. Deshalb habe sie einen Neustart nicht überlebt. Im Laufe des Dienstags will die Telekom die Störungen weitgehend ausräumen. Seit Sonntagnachmittag waren rund 900 000 Router des Unternehmens betroffen und teilweise komplett ausgefallen.

Wäre die Schadsoftware besser programmiert gewesen, so wären die Folgen des Angriffs noch viel schlimmer gewesen, sagte auch ein Telekom-Sprecher im RBB-Inforadio. Im aktuellen Fall hatte in der Regel ein Neustart der Router gereicht, um sie wieder funktionsfähig zu machen.

Das BSI hatte bereits am Montag von einem weltweiten Cyberangriff gesprochen und forderte schärfere Sicherheitsstandards im Internet der Dinge. «Je vernetzter die Welt ist und je allgemeiner Massenprodukte wie Router weltweit baugleich im Netz eingesetzt werden, desto verwundbarer sind unsere Netz-Infrastrukturen», sagte er der «Welt».

Die Schadsoftware Mirai ist Sicherheitsexperten bereits bekannt. Ihre Spezialität ist, sich vorzugsweise in Verbrauchergeräte wie Router oder andere, privat genutzte, vernetzte Elektronik einzuschleusen um sie kapern und zum Teil eines ferngesteuerten Netzes zu machen. Zuletzt hatten Kriminelle Mirai-Botnetze mit fast einer halben Million verbundener Geräten im Netz zur Miete angeboten, wie vergangene Woche das Fachportal «heise online» berichtete. Die zusammengeschalteten Geräte werden von Kriminellen gern für koordinierte Attacken oder zum Versenden von Spam-Nachrichten genutzt.

Dazu berichtet aktiencheck.de: WIESBADEN - Die Einkommen der Tarifbeschäftigten in Deutschland steigen 2016 voraussichtlich so langsam wie seit fünf Jahren nicht mehr . Tarifverdienste wachsen langsamer: Geringstes Plus seit 2011. Das Statistische Bundesamt rechnet im Schnitt mit einem Zuwachs von 2,0 Prozent einschließlich Sonderzahlungen, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: Stimmrechtsanteile (inkl eigene Aktien) gem § 21-26 WpHG Marburg (pta024/29 11 2016/11:03) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung nach §§ 21 ff WpHG Korrektur einer am 28 11 2016 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung 1 . PTA-PVR: 3U HOLDING AG: Korrektur einer Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 28.11.2016. Angaben zum Emittenten 3U HOLDING AG, Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg, Deutschland 2. Grund weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: WIESBADEN - Die Einkommen der Tarifbeschäftigten in Deutschland steigen 2016 voraussichtlich so langsam wie seit fünf Jahren nicht mehr . Tarifverdienste wachsen langsamer: Geringstes Plus seit 2011. Das Statistische Bundesamt rechnet im Schnitt mit einem Zuwachs von 2,0 Prozent einschließlich Sonderzahlungen, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte. Das sei der schwächste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe 2011 - trotz einer kräftigen Steigerung im dritten Quartal. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: Den Haag - In einer weltweiten Aktion gegen Markenpiraten haben Polizeidienste 4500 Internet-Shops mit gefälschten Produkten gesperrt . Europol sperrt 4500 Internet-Shops mit Fake-Produkten. 27 Länder hatten sich an der Operation beteiligt, teilte die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag mit. Die Ermittler gingen gegen Internet-Shops vor, die vor allem gefälschte Luxusgüter, Sportartikel, Ersatzteile, Arzneimittel und Kosmetik verkauften. Die Polizeibehörde lancierte zugleich eine Medienkampagne mit Tipps für Verbraucher. weiterlesen ...

tagesspiegel.de schreibt dazu: Farbattacke auf Frauengefängnis weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von tagesspiegel.de: Bundespolizei nimmt Schleuser in Flüchtlingsunterkunft fest weiterlesen ...

Dazu aerztezeitung.de weiter: Krebsbericht des RKI: Mehr Erkrankungen, höhere Lebenserwartung weiterlesen ...

augsburger-allgemeine.de berichtet dazu: Hacker-Angriff: T-Offline: Das Leid eines Telekom-Kunden weiterlesen ...

Dazu berichtet augsburger-allgemeine.de weiter: Interaktive Karte: Schweizer setzen auf Atomkraft: Wo gibt es AKW in unserer Nachbarschaft? weiterlesen ...

Dazu schreibt augsburger-allgemeine.de weiter: Krankheit: Krätze breitet sich wieder in Deutschland aus weiterlesen ...