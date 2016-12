Die Starbucks Coffee Company (NASDAQ: SBUX) und Tencent Holdings Limited (SEHK: 00700), ein namhafter Anbieter von Mehrwertdiensten im Internet in China, haben heute eine strategische Partnerschaft für die gemeinsame Einrichtung einer neuen Möglichkeit für Social Gifting auf WeChat ab Anfang 2017 angekündigt

Belinda Wong, ceo, Starbucks China announces strategic partnership with Tencent to create a new social gifting experience and an additional mobile payment option in China. (Photo: Business Wire)

Mit dieser Partnerschaft kombiniert Starbucks als erste Handelskette eine Möglichkeit für Social Gifting mit digitalen Bezahlvorgängen über WeChat in China. Das integrierte neue Angebot für die 846 Millionen aktiven Benutzerkonten (Stand: 3. Quartal 2016) ermöglicht Kunden aus China, einer befreundeten Person problemlos, bequem und umgehend ein Starbucks-Geschenk zu machen. Bereits ab heute können Starbucks-Kunden zudem in nahezu 2500 Starbucks-Filialen auf dem chinesischen Festland mit WeChat Pay bezahlen.

„Starbucks und Tencent haben ähnliche Werte, wenn es darum geht, mit unseren jeweiligen Produkten und Dienstleistungen bessere zwischenmenschliche Beziehungen zu ermöglichen, und ich freue mich über die Partnerschaft mit einem etablierten und angesehenen Anbieter aus der Social-Media- und Mobilfunkbranche in China”, sagte Belinda Wong, CEO von Starbucks China. „Diese neue strategische Partnerschaft setzt auf die Stärken von Starbucks und WeChat, um eine sowohl online als auch offline funktionierende Social-Gifting-Plattform zu erstellen, durch die wir auf einzigartige und machtvolle Weise eine vertieftere Kundenbindung erreichen werden. Starbucks Cards gehören bereits zu den beliebtesten Geschenkkarten rund um die Welt, und so streben wir es ebenso an, zu der am meisten verschenkten digitalen Marke in China zu werden.”

„Die strategische Zusammenarbeit zwischen WeChat und Starbucks ermöglicht es uns, das einmalige Starbucks-Erlebnis mehreren Hundert Millionen WeChat-Benutzern in China näherzubringen”, sagte Allen Zhang, Senior Executive Vice President bei Tencent. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Partnerwahl von Starbucks auf uns gefallen ist, und freuen uns darauf, unsere Beziehung zu unseren Kunden mit den hochwertigsten Dienstleistungen zu vertiefen.”

Starbucks setzt sich für innovative digitale Dienstleistungen ein, die für Kunden aus China ebenso überraschend wie erfreulich sind und zu einem besseren Starbucks-Erlebnis beitragen. Die Onlineplattform für Social Gifting ist Bestandteil der zunehmenden digitalen Präsenz des Unternehmens, die darauf abzielt, Kunden auch über digitale Kanäle abzuholen. Dazu gehören die Starbucks® Mobile App, das Bonusprogramm My Starbucks Rewards® sowie verschiedene soziale Medien.

Das von Starbucks und WeChat gemeinsam erstellte Social-Gifting-Angebot fördert kleine Gesten der Zuneigung und Wertschätzung im Alltag unter Freunden und Familienmitgliedern. Die Kunden können Geschenke und Produkte von Starbucks auswählen und eine persönliche Botschaft mit liebevollen oder dankbaren Worten verfassen, um jemandem eine kleine Freude zu machen. Die Empfänger dieser persönlichen Gefälligkeiten können ihre Geschenke und Erinnerungen auf ihrem WeChat-Konto speichern und die Geschenke in Starbucks-Filialen in ganz China einlösen, um in den Genuss des beispiellosen Starbucks-Erlebnisses zu kommen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft führt Starbucks für Einkäufe in Ladengeschäften auch WeChat Pay ein und setzt damit die laufenden Bemühungen fort, den Kunden in den Filialen ein besseres Erlebnis zu bieten. Dieser bargeldlose digitale Bezahlvorgang, mit dem Benutzer mit ihren Mobilgeräten für Waren und Dienstleistungen bezahlen können, ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden in China, und mehr als 300 Millionen Benutzer haben ihre Bankkarten bereits bei WeChat oder QQ, einem weiteren hervorragenden Service von Tencent, angegeben (Stand: März 2016).

Die heutige Ankündigung gehört zu den rasch zunehmenden Angeboten im Bereich digitaler Innovationen von Starbucks in China, mit denen das herausragende Erlebnis in der Filiale mit dem Erlebnis in dem digitalen „vierten Ort” (Fourth Place) verbunden wird. Dieses Jahr führte Starbucks bereits ein System für mobile Bezahlvorgänge in China ein, das Mitgliedern von My Starbucks Rewards® (MSR) Zugriff auf eine schnelle, reibungslose und bequeme Zahlungsmöglichkeit für ihre Einkäufe gibt, indem sie ihre vorgängig auf ein Mobilgerät hochgeladene Starbucks-Geschenkkarte verwenden.

Über Starbucks

Die Starbucks Coffee Company engagiert sich seit 1971 für eine ethisch einwandfreie Beschaffung und Röstung von hochwertigem Arabica-Kaffee. Heute verfügt das Unternehmen über Filialen rund um die Welt und ist sowohl als Rösterei als auch als Einzelhändler für Kaffeespezialitäten international führend. Durch unseren unerschütterlichen Einsatz für Spitzenleistungen und unsere Leitlinien ermöglichen wir für jeden Kunden mit jeder einzelnen Tasse das einzigartige Starbucks-Erlebnis. Um an diesem Erlebnis teilzuhaben, besuchen Sie uns bitte in unseren Filialen, online unter Starbucks.com oder im Starbucks Newsroom.

Über WeChat

WeChat denkt sich stets innovative neue Möglichkeiten für Austausch und zwischenmenschliche Kommunikation aus. Als Chat-Dienst für Smartphone-Benutzer ist WeChat eine der wachstumsstärksten Social-Media-Apps der Welt und weist international bereits mehrere Hundert Millionen Benutzer auf. WeChat lädt Benutzer auf unterhaltsame und dynamische Art zum Mitmachen ein, indem Nachrichten-, Chat- und Spielfunktionen in ein einheitliches interaktives Erlebnis integriert werden, das umfassende und auf individuelle Bedürfnisse anpassbare Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen mit sich bringt. WeChat bietet Benutzern eine zentrale Schaltstelle, über die sie sich mit Sprach-, Foto-, Video- und Textnachrichten bei ihrem gesamten sozialen Umfeld melden können. Über „Official Accounts” von WeChat wird Markenanbieter ermöglicht, reichhaltige, kundennahe und attraktive Inhalte zur Kundenbindung und zum Ausbau ihrer Community bereitstellen. WeChat kann kostenlos auf Android-, iOS, Windows-Betriebssysteme, als Webversion und als Desktop-Version für Mac-Betriebssysteme heruntergeladen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161208006085/de/





