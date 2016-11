"Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sorgt sich angesichts der Entwicklungen in der ..."

"Die Nachrichten aus der Türkei beunruhigen und besorgen mich. Nicht zuletzt, weil in NRW viele Menschen mit türkischen Wurzeln zu Hause sind", sagte Kraft dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Sie alle erlebten tagtäglich, welch unschätzbare Vorteile eine starke Demokratie biete. "Die dafür grundlegenden Strukturen wie Pressefreiheit, Trennung von Legislative, Exekutive und Justiz gilt es immer wieder zu verteidigen", sagte Kraft. Die jüngsten Entwicklungen in der Türkei wiesen allerdings in eine andere, "bedenkliche" Richtung. "An die bei uns beheimateten Bürgerinnen und Bürger mit türkischer Abstammung appelliere ich nachdrücklich, inner-türkische Konflikte nicht hierher zu tragen."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH

Dazu berichtet aktiencheck.de: Bad Marienberg - Wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz in Marrakesch (COP22) tritt heute (Freitag) das Klimaschutzabkommen von Paris rechtlich in Kraft - 30 Tage, nachdem durch die Ratifizierung des Abkommens seitens der EU die Schwelle dafür überschritten wurde, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung . EU-Kommission: Abkommen von Paris tritt in Kraft. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: 8 Haftbefehle gegen Politiker Die Bundesregierung sieht «alle internationalen Befürchtungen» bestätigt: Die Chefs der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP müssen in der Türkei ins Gefängnis . Oppositionsführung im Gefängnis - massive Kritik an Türkei. Alles rechtskonform, meint die Regierung in Ankara - und wettert stattdessen gegen Deutschland. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: Berlin - Nach der Festnahme wichtiger Oppositionspolitiker in der Türkei hat die Bundesregierung die Vorgänge im Nato-Partnerland als «alarmierend» bezeichnet . Kritik an Erdogan - Berlin bestellt türkischen Gesandten ein. Außenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte den amtierenden türkischen Gesandten zum Gespräch ins Auswärtige Amt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini berief ein Treffen der EU-Botschafter in Ankara ein. Scharfe Kritik am «zunehmend diktatorischen» Führungsstil des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerten Politiker in Deutschland. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.tt.com: Kurz betonte den Ruf nach einer Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union . Kurz warnt bei CSU-Parteitag vor Islamisten in Europa. Dies gelte etwa gegenüber der Türkei und deren Vorgehen gegen angebliche Putschisten. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von tagesspiegel.de: Konflikte nicht hierher tragen weiterlesen ...

Dazu berichtet nw-news.de: Nachrichten: Gauck kritisiert Erdogan: Demokratischer Rechtsstaat in Gefahr weiterlesen ...

www.pnn.de berichtet dazu: HDP-Politiker verhaftet: Festnahmen türkischer Kurdenpolitiker erinnert an dunkelste Zeiten weiterlesen ...

Dazu schreibt www.pnn.de weiter: Newsblog zu Festnahmen in der Türkei: Can Dündar gibt EU Mitschuld an der Entwicklung weiterlesen ...

fr-online.de meldet dazu: Frankfurt - HDP-Unterstützer demonstrieren in Frankfurt weiterlesen ...

Meldung von rhein-zeitung.de: Untersuchungshaft für HDP-Doppelspitze in der Türkei weiterlesen ...