Wien (pts006/22.09.2016/07:41) - Die Katze ist aus dem Sack! Seit Wochen gibt es Gerüchte um das jüngste Projekt der drei TV-Profis Nadja Ondrusik (VOGUISH.TV), dem ehemaligen PULS4 Chefredakteur und Anchorman Jürgen Peindl , heute CEO der TV-Produktionsfirmen "DieMeinungsmacher" und "REPORTER24" und Prof. Dr. Conrad Heberling , Professor an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam, der auf eine jahrzehntelange TV-Karriere in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, u.a. bei RTL2 Fernsehen und Austria 9 TV zurückblicken kann.

Gemeinsam werden sie im kommenden Jahr 2017 mit ihrem eigenen - da durch sie selbst betrieben - TV-Sender für den deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Südtirol) auf Sendung gehen.

Der TV-Sender , dessen Name und Inhalte/Formate gesondert im Zuge einer großen Präsentation vorgestellt werden, wird über Satellit, Kabel und allen weiteren gängigen Verbreitungswegen ausgestrahlt. Studios werden in Wien und Deutschland betrieben.

"In einer Zeit mit reichlich negativen Nachrichten, geben wir Perspektiven für morgen und unseren Sehern/Zuschauern wieder das Schöne des täglichen Seins, präsentiert in innovativen Formaten." , so Conrad Heberling über Inhalte und Formate des TV-Senders und Jürgen Peindl weiter "Denn es gibt soviel Positives über das es unbedingt zu berichten gilt. Aber lassen sie sich überraschen wie wir redaktionell den Bogen von täglicher - meist harter und negativer - Realität hin zu positiv besetzten Themen spannen. Unsere Seher dürfen bereits heute tolle und neue Formate erwarten!" .

Jürgen Peindl führt hierzu weiter aus, dass "die bisherigen TV-Formate "VOGUISH.TV", "DieMeinungsmacher" und "REPORTER24" weiterhin bestehen bleiben" und als Sendungsformate im neuen TV-Sender ausgestrahlt werden.

Eine Premiere im TV-Business : Nadja Ondrusik wird als erste Frau die Geschäftsführung eines TV-Senders inne haben und so Österreichische Fernsehgeschichte schreiben; mit an ihrer Seite in der Geschäftsführung Prof. Dr. Conrad Heberling.

Nadja Ondrusik über ihre Rolle als erster weiblicher TV-CEO Österreichs: "Ich sehe es in einer Männer dominierten Branche als besondere, nämlich als besonders schöne Herausforderung an unserem TV-Sender als erste und einzige Frau Österreichs im TV als Geschäftsführerin vorzustehen. Wir gehen eben vollkommen neue und andere Wege und damit unterscheiden wir uns bereits von Anfang an positiv von anderen TV-Sendern.".

