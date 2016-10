"'Die BASF trauert' - Konzern bestätigt Prognose trotz Explosion"

abgegeben.

Der Umsatz im Quartal schrumpfte um ein Fünftel auf 14 Milliarden Euro. Das Ebit brach um 22 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro ein. Bereinigt um Einmaleffekte ging das operative Ergebnis um 5 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn sank um 27 Prozent auf 888 Millionen Euro.





aktiencheck.de berichtet dazu: Hannover - BASF -Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:



Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rähältt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) fest . BASF-Aktie: Q3-Zahlen von Portfolioänderungen geprägt - NORD LB bestätigt Anlagevotum - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Sydney - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cooley May von Macquarie:



Cooley May, Aktienanalyst von Macquarie, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen von Covestro weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) . BASF-Aktie: Covestro-Zahlen lassen positive Rückschlüsse auf BASF zu - Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de: Düsseldorf - BASF-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe . BASF-Aktie: Idealtypische Aufschwungphase - Chartanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de: Kulmbach - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":



Für Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Ludwigshafener Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ein Kauf . BASF-Aktie: Anleger können zugreifen - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu rumas.de: BASF-Aktie: Polyurethan-Markt sendet positive Signale - Deutsche Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...





























Artikel von rumas.de: BASF-Aktie: Chemiegigant erleidet Imageschaden nach Unglücksfall in Ludwigshafen -Neues Kursziel - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet fool.de weiter: 3 Aspekte, die BASF für langfristige Investoren interessant machen weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: BASF-Aktie: Q3-Zahlen überraschen positiv - Kauflimit 73,50 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: BASF-Aktie: Kaum positive Kurstreiber - S&P Global rät zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: BASF-Aktie: Günstig bewertete Dividendenperle - klarer Kauf! Aktienanalyse weiterlesen ...