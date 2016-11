"Devexperts integriert Nasdaq Basic, um internationalen Märkten eine kostengünstige, On-Demand-Lösung für ..."

Durch die Integration von Nasdaq Basic in die globale On-Demand-API von dxFeed

wird ein erschwinglicher Service für internationale Märkte mit Echtzeitdaten und

historischen Daten aus den USA ermöglicht

MÜNCHEN, Deutschland und NEW YORK, USA, 15. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE)

Die in München ansässige Devexperts GmbH, Entwickler der erfolgreichsten

professionellen Handelsplattformen für Privat- und institutionelle Kunden und

Anbieter einer der größten Cloud-basierten Finanzdateninfrastrukturen in den

USA, gab heute bekannt, dass sie mit Nasdaq zusammenarbeitet, um einen

hochwertigen, API- basierten On-Demand-Service für Echtzeit- und historische

Daten anzubieten. Die Lösung zielt darauf ab, einer wachsenden Zahl von

internationalen Privat- und institutionellen Anlegern, die sich für Preis- und

Handelsinformationen bezüglich US-amerikanischer Aktien interessieren,

kostengünstige Datenlösungen anzubieten. Die genauesten Daten, Ideen und

Echtzeit-Benachrichtigungen zu Aktien werden über eine benutzerfreundliche API

direkt auf die Algo-Geräte, Handelsplattformen, webbasierten Anwendungen,

Software-Apps oder Mobilgeräte der Kunden von Devexperts übermittelt. Kunden

profitieren vom größten Liquiditätspool mit vollständiger Marktabdeckung aller

börsennotierten Cash Equities und dank der Integration mit Nasdaq Basis, einer

der beliebtesten und führenden Marktdatenlösungen, auch von der höchsten

Datenqualität auf dem Markt.

Oleg Solodukhin, CEO von Devexperts Data Division, sagte: "Wir freuen uns auf

die Zusammenarbeit mit Nasdaq, um unseren Kunden in Europa, Asien, Afrika und

Lateinamerika ein Data Feed der höchsten Qualität mit der derzeit umfassendsten

Abdeckung für US-amerikanische Aktien bereitzustellen. Wir glauben, dass dieser

Service ein Wendepunkt für kleine Technologieunternehmen, Start-ups,

quantitative Analysten, professionelle Investoren, Hedgefonds und kleine

Brokerfirmen sein wird. Er kann ihnen einen Echtzeit-Service mit vollständiger

Marktabdeckung zu unschlagbaren Preisen und eine überlegene technische Lösung

ohne die Notwendigkeit einer clientseitigen Infrastruktur bieten."

Finanzsoftware-Innovationen stammen zunehmend eher aus kleineren Firmen und

Start-ups als den größeren, etablierten Unternehmen. Viele dieser Unternehmen

haben jedoch Schwierigkeiten, die großen Datenmengen und Gesamtkosten

entsprechend ihrer Infrastrukturen und Budgets zu skalieren. Mit dxFeed und

Nasdaq Basic können Unternehmen nur die spezifischen Instrumente abonnieren, die

sie verwenden möchten, was eine wesentliche Reduzierung der Bandbreite und der

benötigten clientseitigen Hardware mit sich bringt.

dxFeed ermöglicht Datenaktualisierungen von Nasdaq in Echtzeit, sodass Kunden -

wo auch immer sie sich auf der Welt befinden - stets die aktuellsten Marktdaten

erhalten. So können die Portfolios jederzeit und von überall überprüft werden.

Zudem werden Kunden auch den InfoRider-Marktdatenterminal von Devexpert nutzen

können, um mithilfe der hochmodernen Technologien des Unternehmens für

Datendienste, professionelles Web, Desktops und moderne Mobilgeräte Echtzeit-

und historische Informationen, Analysen und Nachrichten bezüglich Aktien,

Optionen, Futures und FX-Märkten zu visualisieren.

Über Devexperts

Devexperts mit Sitz in München wurde 2002 gegründet und ist auf die Entwicklung

von hochkomplexen Softwarelösungen und Dienstleistungen für die globalen

Kapitalmärkte spezialisiert. Unsere Kunden sind private und institutionelle

Brokerhäuser, Börsen und Buy-Side-Firmen. Wir haben mehr als 200 Techniker in

Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Die Hochleistungs-, Skalierbarkeits- und Integrationsmöglichkeiten unserer

Produkte und Dienste zusammen mit einer Überwachung rund um die Uhr sowie

Support führen zu einigen der anerkanntesten und zuverlässigsten

Technologieanwendungen der globalen Finanzindustrie (z. B. die Thinkorswim-

Plattform). Millionen von Menschen handeln täglich mithilfe der Technologie von

Devexperts.

Antonio Goncalves

212 995 0536

agoncalves@devexperts.com

