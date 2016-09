Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Berlin

Logo: Deutscher Journalisten-Verband (DJV)





Der Deutsche Journalisten-Verband protestiert gegen die bekannt gewordenen Pläne zum erneuten Stellenabbau bei den Madsack-Titeln Ostsee-Zeitung und Lübecker Nachrichten. Berichten zufolge sollen bei beiden Zeitungen insgesamt 30 Arbeitsplätze wegfallen und weitere 35 Stellen in tariflose Tochterfirmen ausgelagert werden. In welchem Umfang die Redaktionen beider Zeitungen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall fordert die Geschäftsleitung von Madsack auf, die Kahlschlagpläne sofort ad acta zu legen: "Die Journalistinnen und Journalisten bei Ostsee-Zeitung und Lübecker Nachrichten arbeiten bereits am Limit. Mit noch weniger Personal lässt sich keine Zeitung mehr machen, die ihre Leser überzeugt."Es sei perfide, so der DJV-Vorsitzende, dass Madsack den Kahlschlag plane, während der SPD-Schatzmeister, der über die Medienholding ddvg an dem Konzern beteiligt sei, ein Plädoyer für Investitionen in Qualitätsjournalismus halte. Überall: "Dieser Zickzackkurs ist nicht nachvollziehbar."Pressekontakt:Deutscher Journalisten-Verband (DJV)Charlottenstr. 1710117 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30/72 62 79 20Telefax: +49 (0)30/726 27 92 13Mail: djv(at)djv.deURL: www.djv.de

Deutscher Journalisten-Verband (DJV)

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), 1949 gegründet, vertritt die berufs- und medienpolitischen Ziele und Forderungen der hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten aller Medien. Er ist politisch wie finanziell unabhängig und handelt ohne sachfremde Rücksichtnahmen. Der DJV achtet und fördert die publizistische Unabhängigkeit seiner Mitglieder.

In seiner Kombination aus Gewerkschaft und Berufsverband befindet er sich auf deutlichem Erfolgskurs. Die Entwicklung der Mitgliedszahlen belegt dies: Allein in den letzten zehn Jahren wuchs die Zahl der Mitglieder von 16.592 (12/88) auf 36.150 (5/00). Dies ist nicht zuletzt auf das umfangreiche Leistungspaket des DJV zurückzuführen:

Tarife:

Der DJV schließt als Tarifpartei seit 1950 in allen Medien Tarifverträge und überwacht deren Einhaltung.

Rechtsschutz:

Der DJV und seine Landesverbände beraten in beruflichen Konfliktfällen und bieten freien wie angestellten Journalistinnen und Journalisten Rechtsschutz, vor allem bei arbeits-, steuer- oder urheberrechtlichen Angelegenheiten.

Beratung:

Der DJV berät und informiert seine Mitglieder beim Abschluss von (Arbeits-)Verträgen, in Ausbildungs- und in Steuerfragen.<

