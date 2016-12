Postbank AG">

Logo: Deutsche Postbank AG





Bonn (pressrelations) -

Das neue Jahr bringt weniger Steuern, viele Änderungen bei Sozialabgaben und Rentenvorsorge sowie einen zusätzlichen FeiertagMit dem Jahreswechsel stehen wieder zahlreiche Änderungen für Arbeitnehmer, Steuerzahler und Familien an. Licht und Schatten erwartet Beschäftigte: Einerseits sinkt die Steuerbelastung, andererseits müssen Gutverdiener mit höheren Sozialabgaben rechnen. Ältere Arbeitnehmer können künftig den Übergang in den Ruhestand flexibler gestalten. Für Familien hat die Bundesregierung im kommenden Jahr ein paar kleine Erleichterungen geplant: So steigen das Kindergeld und die Hartz IV-Leistungen um einige Euro. Schlechte Nachrichten für Immobilienbesitzer: Die Grunderwerbsteuer steigt je nach Bundesland weiter an.Entlastung bei der EinkommensteuerGrundfreibetrag:Die Bundesregierung möchte Steuerzahler im kommenden Jahr um insgesamt 6,3 Milliardenentlasten. Eine zentrale Maßnahme dabei ist die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. Dies ist der Betrag, bis zu dem Einkünfte - gleich welcher Art - von Steuern verschont bleiben. Ab Januar 2017 steigt der Grundfreibetrag um 170 Euro auf 8.822 Euro für Ledige bzw. auf 17.644 Euro für Verheiratete. 2018 ist eine weitere Erhöhung um 200 Euro pro Person geplant.Steuerprogression:Zusätzliche Entlastung winkt durch die Entschärfung der Steuerkurve. Dazu werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs nach oben verschoben. Für 2017 ist eine Anhebung um 0,73 Prozent geplant, für 2018 um 1,65 Prozent. Durch diese Maßnahme fällt die Steuerprogression schwächer aus und höhere Steuersätze greifen jeweils später. Ziel ist es, dass von künftigen Lohnsteigerungen mehr für die Beschäftigten übrig bleibt.Kindergeld und Kinderfreibetrag:Für Eltern hat der Finanzminister nächstes Jahr nur eine geringe Entlastung parat: Der Kinderfreibetrag steigt ab Januar von 4.608 Euro auf 4.716 Euro. Ab 2018 sollen weitere 72 Euro hinzukommen. Der Freibetrag greift bei gut verdienenden Eltern, wenn die Steuerentlastung durch den Kinderfreibetrag höher ist als das erhaltene Kindergeld. Damit Eltern mit geringem bzw. durchschnittlichem Einkommen nicht leer ausgehen, wird das Kindergeld um zwei Euro pro Kind angehoben. Für das erste und zweite Kind gibt es dann 192 Euro, für das dritte 198 Euro und für jedes weitere 223 Euro.Weitere Steueränderungen auf einen BlickSteuererklärung:Im neuen Jahr bleibt länger Zeit für die Steuererklärung. Die Steuerformulare müssen erst zwei Monate später als bislang beim Finanzamt eingehen. Das bedeutet: Für die private Steuererklärung 2016 ist Abgabeschluss am 31. Juli 2017. Erledigt ein Steuerberater die Erklärung, gilt der 28. Februar 2018 als Endtermin. Aber Achtung: Mit der Fristverlängerung erhöhen sich die Verspätungszuschläge. Deshalb ist es besser, den Abgabetermin nicht zu verpassen. Eine Erleichterung winkt Steuerzahlern in Sachen Belegen: Künftig muss man diese nicht mehr automatisch ans Finanzamt schicken, sondern nur noch auf Anforderung durch die Behörde.Grunderwerbsteuer:Zur Sanierung ihrer Haushalte erhöhen die Bundesländer regelmäßig die Grunderwerbsteuer. Von bundesweit 3,5 Prozent im Jahr 2006 ist die Steuer inzwischen in zahlreichen Bundesländern bis auf 6,5 Prozent geklettert. Ab Januar 2017 kommt das nächste Bundesland dazu: Thüringen wird dann ebenfalls 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer berechnen. Für ein Haus über 500.000 Euro kassiert das Finanzamt dann 32.500 Euro Grunderwerbsteuer. Lediglich Bayern und Sachsen begnügen sich noch mit dem einem Steuersatz von 3,5 Prozent.Umzugspauschalen:Wer beruflich umzieht, der kann die anfallenden Kosten pauschal oder einzeln aufgelistet steuerlich absetzen. Das Finanzamt akzeptiert den Wohnungswechsel dann steuermindernd, wenn sich die tägliche Gesamtfahrtzeit um mindestens eine Stunde verkürzt. Halten sich die Umzugskosten im Rahmen, lohnt der pauschale Ansatz. Ab Februar 2017 stehen dafür höhere Beträge bereit. Die Umzugspauschalen steigen für Verheiratete von 1.493 Euro auf 1.528 Euro. Ledige genießen den halben Betrag. Für jedes weitere zum Haushalt gehörende Kind oder andere Personen erhöht sich die Pauschale um 337 Euro.Spenden:Um Spenden als Sonderausgabe absetzen zu können, verlangt das Finanzamt eine Zuwendungsbestätigung oder einen Spendennachweis. Lediglich bei Kleinspenden unter 200 Euro genügt ein vereinfachter Nachweis, zum Beispiel ein privater Überweisungsbeleg. Ab 2017 wird es einfacher: Dann braucht man Spendennachweise nur noch einzureichen, wenn das Finanzamt Belege fordert. Die Belege können bis zum Ablauf eines Jahres ab Bekanntgabe des Steuerbescheids verlangt werden. Alternativ ist es möglich, den Spendenempfänger zu bevollmächtigen, den Spendennachweis elektronisch ans Finanzamt zu übertragen. Dann braucht man die Zuwendungsbestätigung nicht mehr aufbewahren.Sozialleistungen und SozialabgabenGesetzliche Rentenversicherung:Höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung belasten ab Januar 2017 Arbeitnehmer mit hohem Einkommen. In den alten Bundesländern klettert die Grenze, bis zu der Pflichtbeiträge anfallen, von 6.200 Euro auf 6.350 Euro brutto im Monat. Wer über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, der zahlt dann 14 Euro mehr im Monat. In den neuen Bundesländern steigt der Satz gleich um 300 Euro, und zwar von 5.400 auf 5.700 Euro brutto pro Monat. Gut verdienende Beschäftigte im Osten müssen dann mit einer Beitragssteigerung um 28 Euro rechnen. Die gleiche Summe steuert der Arbeitgeber bei.Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung:Auch hier wird die Beitragsbemessungsgrenze angehoben. Das Limit steigt von 4.237,50 Euro auf 4.350 Euro brutto pro Monat. Das entspricht einem Jahreseinkommen von 52.200 Euro. Für gut verdienende Beitragszahler bedeutet dies eine Mehrbelastung von 9,50 Euro im Monat, wenn das Gehalt die Bemessungsgrenze übersteigt. Darüber hinaus erheben fast alle gesetzlichen Krankenkassen Zusatzbeiträge, so dass der Mehraufwand noch höher ausfallen kann. Neben der Beitragsbemessungsgrenze gibt es die Verdienstgrenze, bis zu der Arbeitnehmer pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse sind. Diese Grenze steigt 2017 auf 4.800 Euro pro Monat. Nur wer zwei Jahre hintereinander mehr verdient, kann sich privat krankenversichern.Gesetzliche Pflegeversicherung:Zum 1. Januar tritt die dritte Stufe des Pflegestärkungsgesetzes in Kraft. Sie bringt mehrere Neuerungen für Versicherte: Erstens werden die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf neue Pflegegrade ersetzt. Sie sollen vor allem Versicherten mit geistiger Beeinträchtigung besser Rechnung tragen. Geistige und körperliche Einschränkungen werden künftig gleichermaßen erfasst und in die Pflegebedürftigkeit einbezogen. Zweitens erhöhen sich die Leistungen der Pflegeversicherung in allen Bereichen und Pflegestufen. So zahlt die Kasse jetzt für häusliche Pflege bis zu 1.995 Euro; bislang waren es maximal 1.612 Euro. Im Gegenzug müssen gesetzlich Versicherte einen Wermutstropfen schlucken: Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent; Kinderlose zahlen künftig 2,8 Prozent.Flexi-Rente:Das neue Flexi-Rentengesetz soll Arbeitnehmern zwischen 63 und 67 Jahren durch eine bessere Kombination von Teilrente und Teilzeitarbeit einen optimalen Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Die bislang starren Hinzuverdienstgrenzen fallen weg. Ab Januar gilt: Rentnern, die ab einem Alter von 63 Jahren mehr als 6.300 Euro pro Jahr hinzuverdienen, werden 40 Prozent des darüber liegenden Betrags von der Rente abgezogen. Die gleiche Regelung gilt auch für Erwerbsminderungsrenten. Andererseits gilt: Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, erhöht mit den Beitragszahlungen seine künftigen Rentenansprüche. Außerdem können Versicherte früher und flexibler als bisher zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und so Rentenabschläge ausgleichen.Hartz IV-Sätze:Anspruchsberechtigte Schulkinder unter 14 Jahren erhalten ab Januar mehr finanzielle Unterstützung: Der Regelsatz für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren steigt von 270 auf 291 Euro pro Monat. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren erhalten fünf Euro monatlich mehr. Ihnen stehen dann 311 Euro im Monat zu. Die gleiche Erhöhung gilt für ledige Erwachsene. Ehepaare bekommen ab nächstem Jahr 368 statt bisher 364 Euro.Private AltersvorsorgeBetriebliche Altersvorsorge:Höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung schieben die förderfähigen Höchstgrenzen bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) nach oben. So klettert der förderfähige Höchstbetrag, also der Lohnanteil, den man ohne Abzug von Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen in Betriebsrente umwandeln darf, auf monatlich 254 Euro. Eine weitere Reform wird gerade in derdiskutiert. So ist geplant, die geltende Grenze von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung West auf sieben Prozent anzuheben. Dadurch könnte der Steuer- und Sozialabgaben begünstigte Lohnanteil auf bis zu 444,50 Euro monatlich steigen.Basis-Rente:Einzahlungen in sogenannte Rürup-Renten sind zu einem bestimmten Teil steuerlich abzugsfähig. Ab 2017 steigt der Maximalbetrag auf 23.632 Euro für Ledige bzw. auf 46.724 Euro für Verheiratete mit zwei Rürup-Verträgen. Davon können Versicherte dann 84 Prozent steuerlich geltend machen. Im Ergebnis wirken sich ab 2017 Beitragszahlungen bis zu 19.624 bzw. 39.248 Euro steuermindernd aus. Ab 2025 sind 100 Prozent der Einzahlungen absetzbar.Lebensversicherung:Vorsorgesparer, die ab 2017 eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung abschließen wollen, müssen Abstriche in Kauf nehmen. Grund: Die Garantieverzinsung sinkt von 1,25 Prozent auf 0,9 Prozent. Das heißt aber nicht, dass der Gesamtertrag am Ende zwingend schlechter ausfällt. Die Ablaufleistungen der Policen sind nämlich vom sinkenden Garantiezins nur bedingt betroffen. Grund: Zu den garantierten Leistungen addieren sich die erwirtschafteten Überschüsse der Versicherer. Um die Erträge stabil zu halten, haben die Gesellschaften in den letzten Jahren die Beteiligung der Versicherten an den Risikoüberschüssen bis auf 90 Prozent angehoben. Positiv: Auf bestehende Versicherungsverträge hat die Absenkung des Garantiezinses keinen Einfluss.Allgemeine GesetzesänderungenRauchmelderpflicht:Ab 2017 müssen sowohl Altbauten als auch Neubauten in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Zudem führt Berlin zum 1. Januar eine Rauchmelderpflicht für Neubauten ein. Wichtig: Eigentümer und Vermieter, die der Pflicht zur Installation von Rauchmeldern nicht nachkommen, begehen nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern gefährden unter Umständen auch den Schutz ihrer Hausrat- oder Gebäudeversicherung.Bundesweiter Feiertag am 31. Oktober:2017 bringt für viele Arbeiter, Angestellte und Beamte einen zusätzlichen Feiertag. Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal der Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche zu Wittenberg, mit dem der Reformator die Umgestaltung der Kirche einleitete. Das Jubiläum wurde von der Bundesregierung ausnahmsweise zum bundesweiten Feiertag erklärt, was vor allem die katholischen Bundesländer im Westen der Republik freuen dürfte. Die Ausnahme ist auf das Jahr 2017 beschränkt.Pressekontakt:PostbankRalf Palm+49 228 920 12109

Deutsche Postbank AG

Die Postbank ist mit über zwölf Millionen Kunden, einer Bilanzsumme von 134 Milliarden Euro und 9.300 Mitarbeitern eine der größten Privatkundenbanken Deutschlands. Ihre Leistungen bietet sie in rund 9.000 Filialen der Deutschen Post an. Damit verfügt sie über weit mehr Geschäftsstellen als jedes andere deutsche Einzelinstitut.

Herzstück dabei: rund 780 Postbank Center, in denen den Kunden speziell geschulte Finanzdienstleistungsberater zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist die Postbank einer der Marktführer im Online- und Telefonbanking.

Über zwei Millionen Girokonten und 430.000 Depots führen die Kunden der Postbank inzwischen online und mehr als drei Millionen nutzen die Möglichkeiten des Telefon-Banking. Tendenz: weiter steigend.

Diese Pressemitteilung wurde zur Verfügung getstellt von der pressrelations GmbH

Mitteilung von dpa.de: PEKING - Die chinesische Wirtschaft hat sich im November weiter leicht erholt . Chinas Wirtschaft erholt sich - Frühindikatoren zeigen Expansion. Frühindikatoren der zweitgrößten Volkswirtschaft deuten auf ein Wachstum der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen hin. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe, der stärker Staatsbetriebe reflektiert, stieg unerwartet stark von 51,2 im Vormonat auf 51,7 Punkte, wie das Statistikamt in Peking am Donnerstag mitteilte. Damit liegt der Index so hoch wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. weiterlesen ...

pressrelations.de schreibt weiter: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI), Berlin . Luft- und Raumfahrkoordinatorin Zypries zur ESA-Ministerkonferenz 'Wir wollen neue Märkte für die Raumfahrt erschließen'. weiterlesen ...

Mitteilung von pressetext.de: Der Branchenaward Industrie 2016 im Segment "Motorradnavigation" geht an TomTom . TomTom holt den Branchenaward Industrie 2016. Weitere Top-3-Nominierte waren Garmin und Blaupunkt/Baros. Der Branchenaward Industrie zeichnet Unternehmen "mit der höchsten Fachhandelsorientierung und international ambitionierten Geschäftsperspektiven" aus. Im Fokus stand dieses Jahr das Thema "Motorradnavigation". Die Wahl der Jury-Mitglieder - bestehend aus Stephan Maderner, Chefredakteur "bike und business", sowie dem Sales-Team - fiel dieses Jahr auf TomTom. weiterlesen ...

Dazu meldet dts-nachrichtenagentur.de weiter: Die Wirtschaft fürchtet wachsende Schäden durch die Dauerstreiks bei der Lufthansa: Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, hat die Piloten vor weiteren Arbeitsniederlegungen und Flugausfällen in den nächsten Wochen gewarnt . BDA-Präsident warnt Lufthansa-Piloten vor neuen Streiks. weiterlesen ...

abendzeitung-muenchen.de: Gipfeltreffen in Hamburg: Deutschland für ein Jahr an der Spitze der G20 weiterlesen ...

Weitere Nachricht von news.de: Der Erfinder des Big Mac ist tot weiterlesen ...

Meldung von spiegel.de: Rede zur Lage Russlands: Putin lobt umstrittene Duma-Wahl als demokratisch weiterlesen ...

aktien-global.de: Warimpex: Analysten sehen extrem niedrige Bewertung weiterlesen ...

tagesschau.de schreibt: Mnuchin: Investmentbanker, Produzent - US-Finanzminister weiterlesen ...

Weitere Nachricht von schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Deutschland für ein Jahr an der Spitze der G20 weiterlesen ...