"Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa erzielt in den ersten neun Monaten 2016 ein Adjusted EBIT von 1 677 Mio "

Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen

19.10.2016 19:12

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

19:12 Uhr - Die Deutsche Lufthansa AG erzielt in den ersten neun Monaten

2016 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 23,9 Mrd. EUR

(Vorjahreszeitraum: 24,3 Mrd. Euro). Das Adjusted EBIT beträgt 1.677 Mio.

EUR (Vorjahreszeitraum: 1.693 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Passage Airline

Gruppe erreicht ein Adjusted EBIT von 1.406 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum:

1.350 Mio. EUR). Die währungsbereinigten Stückerlöse sinken gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent (6,7 Prozent im dritten

Quartal). Die um Währungseffekte und Treibstoffkosten bereinigten

Stückkosten sinken unter Herausrechnung der positiven Effekte des

Tarifabschlusses mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO und weiterer

einmaliger Effekte in der Überleitung vom EBIT zum Adjusted EBIT gegenüber

dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent (2,1 Prozent im dritten

Quartal). Das kumulierte Adjusted EBIT der anderen Geschäftsfelder (inkl.

Konsolidierung und Überleitung) beträgt 271 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum:

343 Mio. EUR). Die Treibstoffkosten sinken gegenüber dem Vorjahreszeitraum

um 798 Mio. EUR.

Die Nettokreditverschuldung sinkt nach neun Monaten auf 2,2 Mrd. EUR

(Jahresabschluss 2015: 3,3 Mrd. EUR). Die IFRS-Eigenkapitalquote des

Lufthansa Konzerns geht wegen des auf 1,5 Prozent (Jahresabschluss 2015:

2,8 Prozent) gesunkenen Rechnungszinses für die Pensionsverbindlichkeiten

auf 14,1 Prozent zurück (Jahresabschluss 2015: 18,0 Prozent). Zum Halbjahr

hatte die Eigenkapitalquote noch bei 10,8 Prozent gelegen.

Gegenüber der bisherigen Prognose entwickelten sich insbesondere die schwer

zu prognostizierenden Kurzfristbuchungen von Geschäftsreisenden im

September besser als erwartet. Die nach dem Ausbleiben der langfristigen

Buchungen eingeleiteten Kapazitäts- und Steuerungsmaßnahmen waren

erfolgreich. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten belasten die

langfristigen Buchungen vor allem auf Langstreckenverbindungen nach Europa

aber weiterhin deutlich. Die Prognose der Kurzfristbuchungen bleibt deshalb

anspruchsvoll und kann auch weiterhin zu wesentlichen Ergebnisschwankungen

führen.

Auf Basis der bisherigen Erfahrungswerte in diesem Umfeld erhöht der

Vorstand der Deutschen Lufthansa AG seine Gesamtjahresprognose für das

Adjusted EBIT von "unter Vorjahr" nun auf "in etwa auf Vorjahresniveau". Es

wird erwartet, dass die währungsbereinigten Stückerlöse im vierten Quartal

um 7 bis 8 Prozent sinken, das ist ein um einen Prozentpunkt geringerer

Rückgang als noch im Juli erwartet. Die um Währungs- und Treibstoffeffekte

bereinigten Stückkosten sollen im vierten Quartal unverändert um 2 bis 3

Prozent sinken. Die Treibstoffkosten sollen im vierten Quartal nach

aktueller Hochrechnung um ca. 140 Mio. EUR gegenüber dem entsprechenden

Vorjahreszeitraum sinken. Die anderen Geschäftsfelder erwarten im vierten

Quartal kumuliert ein Ergebnis leicht unter dem des entsprechenden

Vorjahreszeitraums zu erreichen.

Die ausführlichen Ergebnisse der ersten neun Monate 2016 veröffentlicht die

Deutsche Lufthansa AG am 2. November 2016 um 7:30 Uhr MEZ, unter

www.lufthansagroup.com/investor-relations.

Mitteilende Person: Andreas Hagenbring, Leiter Investor Relations Lufthansa

Group.

Hinweis: "Adjusted EBIT" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über

die Berechnung des Adjusted EBIT sind im Geschäftsbericht 2015 der

Deutschen Lufthansa AG ab S. 13 verfügbar.

19.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Straße 2-6

50679 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 696 28000

Fax: +49 (0)69 696 90990

E-Mail: investor.relations@dlh.de

Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

ISIN: DE0008232125, DE0008232125

WKN: 823212

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr

in Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





dgap.de weiter: DF Deutsche Forfait AG, DE000A2AA204 . DF Deutsche Forfait AG legt angepasste Budgetplanung 2016/17 vor. weiterlesen ...

dpa.de: DF Deutsche Forfait AG legt angepasste Budgetplanung 2016/17 vor . DF Deutsche Forfait AG legt angepasste Budgetplanung 2016/17 vor. weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die deutsche Wirtschaft aufgerufen, mehr Frauen den Weg in Führungspositionen zu ebnen . Merkel ruft Wirtschaft zu mehr Frauen in Führungspositionen auf. Seit Inkrafttreten der Quote von 30 Prozent für Aufsichtsräte habe sich für neu zu vergebende Posten bei den Dax -Unternehmen bis jetzt immer eine Frau gefunden, sagte Merkel bei einer Konferenz zum Thema am Mittwoch in Berlin. Und das Land sei "immer noch sehr fit und erfolgreich". Manche Firmen, die nun per Gesetz zu Zielvorgaben für einen höheren Frauenanteil verpflichtet sind, setzten sich aber leider die Zielgröße null. Dafür habe sie "null Verständnis". weiterlesen ...

anleihencheck.de berichtet dazu: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten nur noch wenige Tage eine Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VN4G0W7/ WKN VN4G0W) bezogen auf die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) zur Zeichnung an



Die Protect Aktienanleihe verfüge über einen Kupon von 7% . 7% Protect Aktienanleihe auf Deutsche Lufthansa nur noch wenige Tage in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Artikel von ariva.de: Ad hoc: DF Deutsche Forfait AG legt angepasste Budgetplanung 2016/17 vor weiterlesen ...





























t-online.de schreibt dazu: Woran glauben die Reichsbürger? weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt: Merkel ruft Wirtschaft zu mehr Frauen in Führungspositionen auf weiterlesen ...

aachener-zeitung.de berichtet: Putins Verhältnis zu Deutschland weiterlesen ...

Weitere Nachricht von ruhrnachrichten.de: Verstoß gegen EU-Recht: Rezeptpflichtige Medikamente: Preisbindung gekippt weiterlesen ...

Mehr dazu von fool.de: Neue Umfrage: Sparer sind die glücklicheren Menschen weiterlesen ...