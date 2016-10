Dazu dpa.de: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung . Deutsche Bank AG. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: Lieber Leser,





am Donnerstag veröffentlichte die Deutsche Bank ihre Quartalszahlen . Deutsche Bank: was ist von diesem Zahlenwerk zu halten?. Obwohl diese in einiger Hinsicht positive Überraschungen geboten haben, wollte keine Ruhe in den Aktienkurs

einkehren, ganz im Gegenteil. Noch ist die Nachricht nicht ganz verdaut, dass der deutsche Branchenprimus seine Pläne zum Postbank-Verkauf zu ändern gedenkt. weiterlesen ...

dgap.de berichtet dazu: Deutsche Bank AG, DE0005140008 . Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: BERLIN - Das Wirtschaftswachstum Deutschlands beschleunigt sich nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zurzeit leicht . DIW: Wirtschaftswachstum leicht beschleunigt. Für das laufenden vierte Quartal erwarten die Ökonomen einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal waren es 0,3 Prozent gewesen. DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner sagte, die deutsche Wirtschaft halte Kurs trotz Unsicherheitsfaktoren wie etwa den Folgen des Brexit-Votums und dem ungewissen Ausgang der US-Präsidentenwahl. Die deutsche Industrieproduktion sei mit einem kleinen Plus ins Schlussquartal gestartet. weiterlesen ...

heute.de meldet dazu: Deutsche Bank verdient überraschend Geld weiterlesen ...





























Dazu spiegel.de weiter: Überraschender Gewinn der Deutschen Bank: 278 Millionen Euro für ein bisschen Hoffnung weiterlesen ...

Meldung von rumas.de: ifo Beschäftigungsbarometer: Deutsche Unternehmen stellen unvermindert ein weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesschau.de weiter: Borgward: Deutsche Tradition, chinesische Innovation weiterlesen ...

Dazu schreibt morgenpost.de weiter: Großer Jobabbau im Gespräch: Deutsche Bank überrascht mit Gewinn weiterlesen ...

Dazu schreibt heute.de: Deutsche Bank überraschend im Plus weiterlesen ...