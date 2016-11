"DETTINGEN/ERMS - Der Autozulieferer ElringKlinger verabschiedet sich von Großinvestitionen in den Verbrennungsmotor "

Die Diskussion um ein Verbrenner-Verbot hatte auch an Fahrt aufgenommen, weil der GrĂŒnen-Bundesvorstand in einem Antrag fĂŒr den Parteitag im November auf ein Zulassungs-Verbot ab 2030 dringt. "Der Verbrennungsmotor verschwindet nicht", sagte Wolf. Die Zahlen dĂŒrften allerdings von einem Höhepunkt von 90 Millionen produzierten Motoren weltweit, von denen SchĂ€tzungen im Jahr 2020/22 ausgingen, deutlich zurĂŒckgehen.

Erst vor kurzem hatte ElringKlinger mit dem Einstieg bei der Hofer AG

- einem Spezialisten fĂŒr Antriebsstrang und Messtechnik - sein

GeschĂ€ft mit ElektromobilitĂ€t gestĂ€rkt. Bislang stellt ElringKlinger Zellsysteme und BatteriegehĂ€use fĂŒr Elektroautos her. Mit dem Einstieg bei Hofer kauft sich ElringKlinger zudem Expertise rund um den Antriebsstrang von Hybrid- und vollelektrischen Autos.

Bislang machte ElektromobilitĂ€t nur einen Bruchteil der UmsĂ€tze von ElringKlinger aus. In den ersten neun Monaten war der Umsatz in dem Bereich von 9,6 auf 7,7 Millionen Euro zurĂŒckgegangen. Das GeschĂ€ft bringt nach wie vor nur Verluste. Trotzdem sieht der ElringKlinger-Chef angesichts der politischen Diskussion gute Chancen. Alle kĂŒnftigen Übernahmen wĂŒrden daher im Zusammenhang mit ElektromobilitĂ€t, Leichtbau, Batterietechnik oder Wasserstoffantrieben stehen. Auch die Maschinen von ElringKlinger seien so ausgelegt, dass sie in Zukunft fĂŒr Produktion rund um den Elektromotor genutzt werden könnten.

Im operativen GeschĂ€ft machen dem Autozulieferer nach wie vor die hohen Kosten am Schweizer Standort zu schaffen. Der Plan, Produktion nach Ungarn zu verlagern, habe sich verzögert, sagte Wolf. Schon im vergangenen Jahr hatte der Firma die gute Auftragslage Probleme bereitet. Sie hatte fĂŒr Sonderfrachten gesorgt und externe QualitĂ€tskontrollen notwendig gemacht. Aus dem Grund sollte Produktion von der Schweiz nach Ungarn verlagert werden. Erst 50 Prozent der Kunden hĂ€tten dem Plan zugestimmt, so der ElringKlinger-Chef. Der Absatz dort mĂŒsse aber von derzeit 190 Millionen Euro auf 120 bis 140 Millionen Euro reduziert werden, damit ElringKlinger die Kosten an dem Standort wieder in den Griff bekommt.

Vor Zinsen und Steuern ging das Ergebnis im dritten Quartal wegen der Probleme in der Schweiz und Abschreibungen um 11,2 Prozent auf 32,2 Millionen Euro zurĂŒck. Unterm Strich verdiente ElringKlinger mit 19 Millionen Euro etwa fĂŒnf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte unterdessen um 2,2 Prozent auf 374,2 Millionen Euro zu, der Auftragseingang wuchs um 14 Prozent auf 383,7 Millionen Euro.





