Damit wurde der Gewinn aus dem Vorquartal aufgebraucht, so dass Opel zusammen mit seiner britischen Schwestermarke Vauxhall nach neun Monaten einen Verlust von 11 Millionen Dollar (10,1 Mio Euro) eingefahren hat. Das ist immerhin noch das beste Neun-Monats-Resultat seit 16 Jahren. "Mit dem erfolgreichen Jahresstart und dem nun erreichten Ergebnis für die ersten neun Monate haben wir gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesen Kurs gilt es beizubehalten", erklärte Opel-Chef Karl-Thomas Neumann. Die Zukunft sei zweifelsohne elektrisch.

Nach einer jahrelangen harten Sanierung sollte Opel mit der britischen Schwestermarke Vauxhall in 2016 eigentlich den ersten Jahresgewinn seit 1999 erreichen. Nach Zahlen des europäischen Herstellerverbandes ACEA hat Opel/Vauxhall in den ersten neun Monaten des Jahres in Europa (EU und EFTA) knapp 776 000 Personenwagen verkauft. Das waren 6,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und lag etwas unter dem Markt, der im Schnitt ein Plus von 7,1 Prozent erreichte.

Mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent blieb der britische Gesamtmarkt deutlich hinter dem Kontinent zurück. Opel/Vauxhall betreibt auch zwei Fabriken auf der britischen Insel und könnte so umgekehrt von Währungsvorteilen profitieren. Die Wertschöpfung findet aber nach Unternehmensangaben zu etwa 80 Prozent im Euroraum statt.





Mehr dazu von dpa.de: DETROIT/RÜSSELSHEIM - Nach einem kurzen Hoch im Frühsommer ist der Autohersteller Opel wieder zurück in die Verlustzone gefahren . Opel nach Brexit-Votum zurück in der Verlustzone. Der Mutterkonzern General Motors wies am Dienstag für seine Europatochter einen operativen Quartalsverlust von 142 Millionen Dollar (130 Mio Euro) aus nach 231 Millionen Dollar (212 Mio Euro)vor einem Jahr. Grund waren vor allem die Schwäche des britischen Pfunds nach der dortigen Volksabstimmung über den Ausstieg aus der EU. Großbritannien ist der größte Einzelmarkt der GM-Tochter in Europa. weiterlesen ...

Dazu berichtet anleihencheck.de weiter: Frankfurt (www anleihencheck de) - Zu Beginn der neuen Woche werden sich die Marktteilnehmer zunächst auf diverse Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices konzentrieren, berichten die Analysten der Helaba



Die von Markit ermittelten Daten stünden in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und den USA im Kalender . US-Zinserhöhung im Dezember mit 67%-Wahrscheinlichkeit. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

dpa.de meldet: MÜNCHEN - Der Vorstandschef des Gewerbeimmobilienfinanzierers Aareal Bank will das Geschäft in Deutschland wegen zu hoher Risiken nicht weiter ausbauen und setzt stattdessen auf die USA . Aareal Bank sieht Risiken in Deutschland - USA bei Neugeschäft im Fokus. "Der europäische, speziell der deutsche Markt für Gewerbeimmobilienfinanzierungen ist hart umkämpft", sagte Hermann Merkens der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (aktuelle Ausgabe). "Zudem hat sich das Risikoprofil gerade in Deutschland zuletzt an vielen Standorten nicht so entwickelt, dass wir dies für unser Neugeschäft noch akzeptieren wollen." weiterlesen ...

nw-news.de schreibt dazu weiter: Rechtsextremismus: Bericht: Vier Ku-Klux-Klan-Gruppen in Deutschland aktiv weiterlesen ...





























Dazu meldet n-tv.de weiter: Hakenkreuze und radikale Lieder: Ku-Klux-Klan hat vier deutsche Gruppen weiterlesen ...

nw-news.de berichtet dazu: Starke Währungsverluste: Opel vor Quartalszahlen: Sorgen um britischen Markt weiterlesen ...

wz-newsline.de weiter: Bericht: Vier Ku-Klux-Klan-Gruppen derzeit in Deutschland aktiv weiterlesen ...

Dazu meldet meedia.de weiter: Grusel-Clown-Welle vor Halloween: der Nachahmer-Effekt als Mediendilemma weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von politikexpress.de: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ...