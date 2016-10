"DETROIT - Gute Geschäfte im US-Heimatmarkt und in China haben dem Autokonzern General Motors (GM) einen Gewinnsprung ..."

Dazu meldet anleihencheck.de: Frankfurt (www anleihencheck de) - Zu Beginn der neuen Woche werden sich die Marktteilnehmer zunächst auf diverse Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices konzentrieren, berichten die Analysten der Helaba



Die von Markit ermittelten Daten stünden in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und den USA im Kalender . US-Zinserhöhung im Dezember mit 67%-Wahrscheinlichkeit. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: MÜNCHEN - Der Vorstandschef des Gewerbeimmobilienfinanzierers Aareal Bank will das Geschäft in Deutschland wegen zu hoher Risiken nicht weiter ausbauen und setzt stattdessen auf die USA . Aareal Bank sieht Risiken in Deutschland - USA bei Neugeschäft im Fokus. "Der europäische, speziell der deutsche Markt für Gewerbeimmobilienfinanzierungen ist hart umkämpft", sagte Hermann Merkens der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (aktuelle Ausgabe). "Zudem hat sich das Risikoprofil gerade in Deutschland zuletzt an vielen Standorten nicht so entwickelt, dass wir dies für unser Neugeschäft noch akzeptieren wollen." weiterlesen ...

Dazu schreibt presseportal.de: Berlin - "Menschen sind der Engpassfaktor für die Wirtschaft", sagt Oliver Holtemöller . neues deutschland: Wirtschaftswissenschaftler Holtemöller: Für Verbesserungen im Osten mehr Anstrengungen der Politik notwendig. Der Professor für Makroökonomie und Vizechef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hält im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe) ein Plädoyer für die weiterlesen ...

nw-news.de meldet: Rechtsextremismus: Bericht: Vier Ku-Klux-Klan-Gruppen in Deutschland aktiv weiterlesen ...





























Artikel von politikexpress.de: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ...

Dazu rhein-zeitung.de weiter: Studie: Immer mehr Kinder im Kreis Limburg-Weilburg sind arm weiterlesen ...

Dazu meldet shortnews.de weiter: Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz macht AfD-Erfolg wütend, traurig, fassungslos weiterlesen ...