"DETROIT - Der größte US-Autobauer General Motors (GM) reagiert mit Stellenstreichungen auf sinkende Verkaufszahlen ..."

Nach einem jahrelangen Verkaufsboom stehen die Zeichen fĂŒr die Autobranche in den USA ohnehin zunehmend auf AbkĂŒhlung. Im Oktober sank der Neuwagen-Absatz auf dem nach China weltweit grĂ¶ĂŸten Automarkt bereits im dritten aufeinanderfolgenden Monat.





Nachricht von dpa.de: New York - In einer sehr emotionalen Rede hat Hillary Clinton dem kĂŒnftigen US-PrĂ€sidenten Donald Trump ihre Zusammenarbeit zum Wohle der USA angeboten . Unterlegene Clinton ruft zum Zusammenhalt auf. NatĂŒrlich sei das Wahlergebnis nicht das erwĂŒnschte, sagte die unterlegene PrĂ€sidentschaftskandidatin der US-Demokraten in New York. Das sei sehr schmerzhaft, und das werde es lange bleiben. Es tue ihr leid, dass sie diese Wahl nicht gewinnen konnten fĂŒr die Werte und Visionen, die sie fĂŒr das Land teilten. Doch es gehe nicht um sie, sondern um das Land, sagte Clinton. Amerika sei tiefer gespalten, als sie selbst angenommen habe. weiterlesen ...

dpa.de meldet: New York - Hillary Clinton hat Donald Trump ihre Zusammenarbeit zum Wohle der USA angeboten . Clinton bietet Trump Zusammenarbeit an. NatĂŒrlich sei das Wahlergebnis nicht das erwĂŒnschte, sagte die unterlegene PrĂ€sidentschaftskandidatin der US-Demokraten in New York. «Das ist sehr schmerzhaft, und das wird es lange bleiben», sagte Clinton. Der Republikaner Trump ist ĂŒberraschender Sieger der PrĂ€sidentenwahl. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: NEW YORK - Die Ratingagentur Fitch hat nach der US-PrĂ€sidentschaftswahl vor negativen Folgen der geplanten Wirtschaftspolitik des Siegers Donald Trump gewarnt . US-WAHL/RATING: Fitch warnt vor Trump. Kurzfristig dĂŒrfte Trump zwar wegen der besonderen StĂ€rke der Wirtschaft keine Gefahr fĂŒr die KreditwĂŒrdigkeit der USA darstellen, teilte Fitch am Mittwoch mit. Doch mittel- bis langfristig wĂŒrden seine PlĂ€ne - sofern sie voll umgesetzt wĂŒrden - die BonitĂ€t belasten. Bislang haben die Vereinigten Staaten bei Fitch die Top-Kreditnote "AAA" mit stabilem Ausblick. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: Nach dem sich abzeichnenden Sieg Trumps und republikanischen Mehrheiten in beiden HĂ€usern des Kongresses könnten die USA als erste mit einer drastischen Reflationierung ihrer Wirtschaft beginnen . Zeitwende eingelĂ€utet?: Erst Brexit, dann Trump-Wahl und nun die Dominosteine Italien und Frankreich?. Die Abwertung des Dollars wĂŒrde ihnen einen Vorteil verschaffen und die Krise Europas verstĂ€rken, schreibt der Makroökonom, Strategieberater weiterlesen ...

www.taz.de schreibt weiter: Kommentar US-PrÀsidentschaftswahl: Trump wird Hass liefern weiterlesen ...





























Dazu morgenpost.de weiter: USA: PrĂ€sidentschaftswahl – Die Nacht, die Amerika verĂ€ndert weiterlesen ...

feeds.n24.de weiter: Internationale Pressesstimmen zu Donald Trump -

Das ist das Ende der Welt, wie wir sie bisher kannten weiterlesen ...

wz-newsline.de: Nach der US-Wahl: Viele DĂŒsseldorfer sind entsetzt weiterlesen ...

aachener-zeitung.de schreibt dazu: Unterlegene Clinton ruft zum Zusammenhalt auf weiterlesen ...

Dazu meldet finanztreff.de: US-WAHL/RATING: Fitch warnt vor Trump weiterlesen ...