"Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, hat gefordert, AfD-Wähler nicht einfach ..."

"Berlin hat gezeigt, was die Linke mit einer klaren Strategie und einer guten Kampagne erreichen kann", sagte er der "Berliner Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Allerdings wäre es fahrlässig, anlässlich dieses Erfolgs keine Schlussfolgerungen aus den schlechten Nachrichten zu ziehen, die sich aus den Wahlen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern ergeben haben." Zu fragen sei, warum die Linke "seit 2010 unterm Strich massiv an Einfluss verloren" habe. "Wir werden diese Fragen nicht beantworten können, wenn wir zum einen eine fehlende Strategie durch Moralisierung ersetzen oder zum anderen einzelne Teile des Ressentiments versuchen zu adaptieren", fügte Korte in Anspielung auf die AfD hinzu. Man dürfe Wähler "nicht einfach abschreiben, sie gar verachten, sondern müssen darum kämpfen, sie zurückzugewinnen ? ohne den Weg zu gehen, antidemokratische Standpunkte zu übernehmen".

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH

