Der Schauspieler war am 21. Oktober in Berlin gestorben. Er wurde nur 79 Jahre alt.

Stahnsdorf - Rund zwei Wochen nach seinem Tod hat der Schauspieler Manfred Krug auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei Berlin seine letzte Ruhe gefunden. Seine Urne wurde nach Angaben des Friedhofsverwalters am Donnerstag im engsten Familienkreis beigesetzt.

Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichtet. Krug starb am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren in Berlin. Seine bekanntesten Rollen spielte er im DDR-Film «Spur der Steine», im «Tatort» für den NDR - als Kommissar Stoever - sowie in den Serien «Liebling Kreuzberg» und «Auf Achse».

Der Schauspieler, Autor und Musiker wurde 1937 in Duisburg geboren und kam als Kind 1949 in die DDR. 1977 ging er nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann wieder in den Westen. Im April 2013 erhielt der in Ost wie West erfolgreiche Künstler das Bundesverdienstkreuz.

Der Südwestkirchhof ist Deutschlands zweitgrößter Friedhof - und letzte Ruhestätte vieler Prominenter. Auf ihm befinden sich etwa die Gräber von Otto Graf Lambsdorff, Werner von Siemens und Heinrich Zille.





dpa.de meldet: Berlin (dpa) - Mindestens 14,5 Millionen Menschen in Deutschland haben seit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 zumindest einmal Hartz-Leistungen bezogen . Massenphänomen Hartz IV - über 14 Millionen Betroffene. Das geht aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Rund 10 Millionen dieser Bezieher von Regelleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch zählten als erwerbsfähig. 4,4 Millionen waren Kinder unter 15 Jahren. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: Noch vor Jahresende Erdogans Zorn richtet sich wieder einmal gegen Berlin . Türkei droht EU mit Ende des Flüchtlingspakts. Der türkische Präsident wirft Deutschland vor, Terrorismus zu unterstützen. Sein Außenminister droht der EU unterdessen mit einem Ende des Flüchtlingspakts - und stellt ein Ultimatum. weiterlesen ...

fondscheck.de schreibt weiter: Oberursel (www fondscheck de) - Das Vermögen des AL Trust Aktien Deutschland (ISIN DE0008471608/ WKN 847160) besteht überwiegend aus deutschen Spitzen-Aktien, den so genannten Blue Chips, so die Experten der Alte Leipziger Trust



Dies seien die bekanntesten und umsatzstärksten, im Deutschen Aktienindex (DAX 30) zusammengefassten Aktien . AL Trust Aktien Deutschland-Fonds: Wertrückgang von 1,8% im laufenden Jahr - Fondsanalyse. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Berlin - Die Bundesregierung hat neue Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Terrorismus zu untersützen, in scharf er Form zurückgewiesen . Steinmeier weist Erdogan-Vorwürfe scharf zurück. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte: «Ich kann die Äußerungen Erdogans zur Sicherheitslage Deutschlands überhaupt nicht nachvollziehen.» Der türkische Staatschef hatte Deutschland zuvor vorgeworfen, «Terroristen» Unterschlupf zu bieten. weiterlesen ...

Dazu berichtet N24.de: Massenphänomen Hartz IV -

Viele Millionen betroffen weiterlesen ...





























Dazu schreibt N24.de weiter: Özoguz gegen generelles Verbot -

Zahl der Kinder-Eheschließungen in Deutschland sinkt stark weiterlesen ...

Dazu schreibt www.pnn.de weiter: Türkischer Präsident poltert: Erdogan nennt Deutschland wichtigen Hafen für Terroristen weiterlesen ...

Dazu tagesschau.de weiter: Streit mit der Türkei: Neue Vorwürfe und alte Drohungen weiterlesen ...

Meldung von tagesschau.de: Steinmeier weist Erdogans Vorwürfe zurück weiterlesen ...

Dazu schreibt kledy.de weiter: Wendt fordert Entlassung der Integrationsbeauftragten weiterlesen ...