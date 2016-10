"Der deutsche Aktienmarkt bleibt unberechenbar Aus Gewinnen wurden am Dienstagmorgen binnen Minuten Verluste "

Frankfurt/Main - Der Schaukelkurs bleibt dem deutschen Aktienmarkt auch zu Beginn des neuen Monats erhalten: Der Dax pendelte am Dienstag zwischen Gewinnen und Verlusten und lag am Mittag zuletzt mit 0,10 Prozent im Minus bei 10 654,35 Punkten.

Die Orientierungslosigkeit im Dax hält nun schon seit rund drei Monaten an. Nach Einschätzungen von Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes dürfte vor allem der Unsicherheitsfaktor durch die anstehende US-Präsidentenwahl die Aktienmärkte noch bis in die kommende Woche hinein beherrschen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stand zuletzt 0,33 Prozent tiefer bei 21 075,59 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,52 Prozent nach auf 1714,90 Zähler. Der ebenfalls im Verlauf schwankende Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am Mittag 0,03 Prozent höher bei 3056,03 Punkten.

