"Der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten ist zeigt Humor - und kontert Donald Trump "

Los Angeles - US-Präsident Barack Obama hat sich kurz vor Ende seiner Amtszeit noch einmal derber Kritik gestellt - in Form fieser Tweets.

Er las am Montag in der Sendung des Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel gemeine Twitter-Nachrichten über sich vor. Darunter etwa: «Obama könnte nicht mal einen Whopper ohne Gurke aushandeln.»

In der Rubrik «Mean Tweets» lesen prominente Gäste der Comedy-Sendung eine Auswahl böser, teils unfreiwillig komischer Kurznachrichten vor, die Twitter-Nutzer über sie geschrieben haben. Obama hatte bereits im März vergangenen Jahres teilgenommen, als er zuletzt in der Show zu Gast war.

Damals war etwa ein Tweet dabei, in dem Obama die Schuld für den gestiegenen Preis einer bestimmten Biersorte gegeben wurde. Diesmal musste der Präsident als Sündenbock für eine enttäuschende Haarspülung herhalten. Zudem wurde er mit einem bekannten Trash-Film verglichen: «Barack Obama ist der Sharknado unter den Präsidenten. Laut, blöd und übermäßig hochgejubelt», hatte jemand in die Welt geschickt. Der 55-Jährige musste lachen, als er das vorlas.

Die heftigste Kritik gab es im letzten Tweet: «Präsident Obama wird als vielleicht schlechtester Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen!» Geschrieben hatte das der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Obama hatte eine nicht minder vernichtende Antwort parat: «Wenigstens werde ich als Präsident in die Geschichte eingehen.»





