"Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagfraktion, Omid Nouripour, hat mit Unverständnis darauf reagiert, ..."

So sei die am Donnerstag verkĂŒndete Entscheidung des Gerichtshofes im Fall der Beschwerde der tĂŒrkischen Richterin Zeynep Mercan "vielleicht juristisch nicht zu beanstanden, doch menschlich enttĂ€uschend", sagte Nouripour dem "Handelsblatt". "Sie darf keinesfalls als Legitimation der tĂŒrkischen Politik der SĂ€uberungen und Entlassungen verstanden werden."

Die Klage der Richterin gegen ihre Entlassung und Verhaftung war mit der BegrĂŒndung abgewiesen worden, dass sie zunĂ€chst den Rechtsweg in der TĂŒrkei ausschöpfen mĂŒsse. Nouripour bezweifelt jedoch, dass dies angesichts der gegenwĂ€rtigen Lage in dem Land möglich ist. "Die Nachrichten aus der TĂŒrkei zeichnen ein erschreckendes Bild der Menschenrechtslage, in besonderem Maße auch bezĂŒglich der Freiheit der Justiz und der Presse", sagte der GrĂŒnen-Politiker. "Es ist daher schwer vorstellbar, wie unter diesen UmstĂ€nden eine faire Anhörung fĂŒr Frau Mercan möglich sein soll."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH

dts-nachrichtenagentur.de schreibt: Der außenpolitische Sprecher der GrĂŒnen-Bundestagfraktion, Omid Nouripour, hat mit UnverstĂ€ndnis darauf reagiert, dass die Betroffenen der Verhaftungswelle in der TĂŒrkei nicht direkt beim EuropĂ€ischen Gerichtshof fĂŒr Menschenrechte (EGMR) in Straßburg klagen können . GrĂŒne: Nouripour beklagt erschreckende Menschenrechtslage in TĂŒrkei. weiterlesen ...

Dazu www.tt.com: Die Schriftstellerin und Orientalistin Barbara Frischmuth erklĂ€rt, warum Frauen Donald Trump wĂ€hlten, ein Burka-Verbot unnötig ist und warum die EU die BrĂŒcken zur autoritĂ€ren TĂŒrkei nicht niederreißen sollte . „Diese Sehnsucht nach dem starken Kerl, der alles kann“. weiterlesen ...

yahoo.com meldet dazu: Harsche Kritik an der TĂŒrkei vom UN-Sonderberichterstatter fĂŒr Meinungsfreiheit: Er habe bei seinem Besuch im Land den Eindruck einer verbreiteten EinschrĂ€nkung der Meinungsfreiheit gewonnen, sagte David Kaye am Freitag in Ankara . UN-Sonderberichterstatter rĂŒgt TĂŒrkei wegen EinschrĂ€nkung der Meinungsfreiheit. Dass sich die tĂŒrkische Regierung nach dem gescheiterten Putschversuch sowie durch Islamisten und kurdische Gruppierungen bedroht fĂŒhle, dĂŒrfe "kein Blankoscheck" fĂŒr die EinschrĂ€nkung der Meinungsfreiheit sein. weiterlesen ...

www.tt.com schreibt dazu: EVP und Sozialdemokraten wollen die BeitrittsgesprĂ€che mit der TĂŒrkei einfrieren . EU-Parlament dĂŒrfte fĂŒr Aussetzung von TĂŒrkei-Verhandlungen stimmen. Die Abstimmung kommende Woche ist lediglich ein politisches Signal und kein rechtlich bindender Beschluss. weiterlesen ...

abendblatt.de weiter: Wedel: Umweltminister besucht Wedel wegen Kraftwerk weiterlesen ...

Dazu meldet wiwo.de weiter: GrĂŒnen-Außenpolitiker zur TĂŒrkei: „Erschreckendes Bild der Menschenrechtslage“ weiterlesen ...

oberpfalznetz.de meldet: MIt Sohn auf der Flucht weiterlesen ...

Dazu jungewelt.de: Großdemo zum G-20-Gipfel in Hamburg weiterlesen ...

jungewelt.de schreibt dazu weiter: Freibrief fĂŒr Vergewaltiger Online-Abo weiterlesen ...

Nachricht von politikexpress.de: Badische Zeitung: Tritt Merkel noch einmal an? / Tapfer abwarten! Kommentar von Thomas Fricker weiterlesen ...