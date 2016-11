"Der Aktienmarkt steht ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl "

Frankfurt/Main - Der Dax hat sich nach seinen jüngsten Verlusten etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex machte im frühen Handel moderate Verluste zwischenzeitlich wett und stand zuletzt 0,02 Prozent tiefer bei 10 368,69 Punkten.

Am Mittwoch hatte die Sorge vor einem Einzug von Donald Trump in das Weiße Haus das Börsenbarometer auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gedrückt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,04 Prozent auf 20 714,31 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,44 Prozent auf 1693,14 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent nach oben.

«Vor den US-Wahlen dürften sich die Anleger weiterhin in Zurückhaltung üben», schrieb Investmentanalystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg. Aktuell ist das Rennen zwischen Donald Trump und Hillary Clington wieder eng geworden.

Ansonsten sorgte hierzulande die Berichtssaison für deutliche Kursausschläge, und zwar vor allem im Dax. So schnellten die Aktien von Beiersdorf an der Index-Spitze um 5,63 Prozent nach oben. Der Nivea-Konzern ist nach Ablauf der ersten neun Monate optimistischer für das Gesamtjahr geworden.

Gute Nachrichten kamen auch von Vonovia: Deutschlands größter Immobilienkonzern hatte in den ersten neun Monaten dank seiner jüngsten Zukäufe deutlich mehr verdient. Die Papiere zogen um knapp 4 Prozent an.

Für die Anteilsscheine von ProSiebenSat.1 hingegen ging es um 2,65 Prozent nach unten. Der Medienkonzern konnte den Umsatz im deutschen TV-Geschäft nur moderat erhöhen.

Die Aktionäre von Adidas mussten sogar ein Minus von rund 4,5 Prozent verkraften. Nach einigen herausragenden Quartalen habe der Sportartikelhersteller nun durchwachsene Ergebnisse vorgelegt, sagten Börsianer.

An der TecDax-Spitze zogen die Aktien des Gendiagnostik- und Biotech-Konzerns Qiagen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um knapp 6 Prozent an. Commerzbank -Analyst Daniel Wendorff lobte die weiter hervorragende Entwicklung.

Schlusslicht im SDax der gering kapitalisierten Werte waren die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co mit minus 7,65 Prozent. Analyst Ingo Schachel von der Commerzbank sah die Gefahr, dass das abgelaufene dritte Quartal zunächst das letzte starke Quartal gewesen sein könnte.

Mehr dazu von dpa.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Unter dem Eindruck des zunehmend engen Rennens um die US-Präsidentschaft haben sich die Anleger an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag weitgehend in Zurückhaltung geübt . Aktien Asien: US-Wahl lässt Anleger zögern - China steigt dank Wirtschaftsdaten. Eine Ausnahme bildeten die starken Börsen in Festland-China, wo sich im Oktober die Stimmung im Dienstleistungssektor merklich aufgehellt hatte. Der Handelsplatz in Tokio war feiertagsbedingt geschlossen. Der asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia/Pacific stieg zuletzt um 0,30 Prozent auf 168,64 Punkte. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu: Bad Marienberg - 20,0% der Bevölkerung in Deutschland - das sind 16,1 Millionen Menschen - waren im Jahr 2015 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung . Statistisches Bundesamt: Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerung in Dtld. fast unverändert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Seit dem Jahr 2008 ist dieser Anteil damit nahezu unverändert. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: WIESBADEN - Ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland und damit rund 16,1 Millionen Menschen sind einer Statistik zufolge im vergangenen Jahr von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht gewesen . Armut und Ausgrenzung - Jeder Fünfte in Deutschland bedroht. Der Anteil der Betroffenen lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Donnerstag bei exakt 20,0 Prozent und war minimal niedriger als im Jahr zuvor mit 20,6 Prozent. Der Wert lag 2015 erneut unter dem EU-weiten Durchschnitt von 23,7 Prozent. weiterlesen ...

Mitteilung von salzburg.com: Ein Kleinkind hat in Deutschland womöglich tagelang neben seiner toten Mutter ausharren müssen, bevor jemand auf seine Schreie aufmerksam wurde . Kleinkind lebte womöglich tagelang neben toter Mutter. Die 32 Jahre alte Frau sei am Dienstag tot in ihrer Wohnung in Pocking nahe Passau gefunden worden, sagte ein weiterlesen ...

meedia.de schreibt dazu weiter: „Die Bundesregierung muss mehr tun“: ROG-Chef Mihr fordert mehr Engagement für Pressefreiheit weiterlesen ...

zeit.de meldet dazu: Demografischer Wandel: Im Land der Alten weiterlesen ...

nw-news.de berichtet: Gesunkene Bereitschaft: Zahl der Organspender weiterhin niedrig weiterlesen ...

nw-news.de: Viele Millionen betroffen: Massenphänomen Hartz IV weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Massenphänomen Hartz IV weiterlesen ...

merkur-online.de schreibt dazu: Exhibitionist in Heimat ausgeflogen weiterlesen ...