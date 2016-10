"(Das Zitat zur Ablehnungsquote im ersten Absatz wurde berichtigt "

SAN FRANCISCO - Volkswagens im Abgas-Skandal mit US-Zivilklägern ausgehandelter Vergleich kommt bei den geschädigten Kunden gut an. Über 339 000 Dieselbesitzer in den USA hätten sich bereits registriert, um das Entschädigungsangebot des Konzerns anzunehmen, sagte VW -Anwalt Robert Giuffra am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung in San Francisco. Die Ablehnungsquote liege bei weniger als einem Prozent. Insgesamt geht es um rund 475 000 VW-Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren, die mit einer Betrugs-Software zum Austricksen von Abgastests ausgerüstet wurden.

VW bemüht sich beim zuständigen Richter Charles Breyer um dessen finale Zustimmung zu dem Vergleich, mit dem der Rechtsstreit um die Wagen mit 2,0-Liter-Motoren beigelegt werden soll. Breyer will seine Entscheidung nach der Anhörung treffen. Er dürfte sie entweder direkt im Anschluss oder innerhalb der nächsten Tage bekanntgeben. VW hatte sich mit geschädigten Kunden sowie US-Behörden auf eine Vergleichszahlung von bis zu 14,7 Milliarden Dollar (13,4 Mrd Euro) verständigt. Später erhöhte sich die Summe durch Einigungen mit Staatsanwälten und Autohändlern auf 16,5 Milliarden Dollar.





dpa.de weiter: HERNDON - Immer noch keine Besserung in Sicht: VW hat in den besonders vom Abgasskandal betroffenen USA erneut einen Einbruch beim Absatz hinnehmen müssen . VW-Verkäufe in den USA brechen im September weiter ein. Im September verkauften die Wolfsburger in dem wichtigen Markt 24 112 Autos mit dem Volkswagen -Logo und damit 7,76 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei der Golf-Familie sackte der Absatz sogar um knapp 13 Prozent ab. Beim Jetta verzeichnete VW hingegen ein Verkaufsplus von 6,8 Prozent. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: MÜNCHEN - Vor den Protestaktionen gegen die europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft dem DGB vorgeworfen, "mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu TTIP und CETA die Ängste der Bürger zu schüren" . Bayerische Wirtschaft wirft DGB Stimmungsmache gegen TTIP vor. Weder Umwelt- noch Sozialstandards seien Gegenstand der Verhandlungen mit den USA und Kanada. Arbeitnehmerrechte in Deutschland könnten dadurch nicht eingeschränkt werden, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

Dazu finanztreff.de: Ein Jahr Dieselgate – Analysten sehen bei VW mehr Chancen als Risiken weiterlesen ...





























n-tv.de berichtet dazu: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...

n-tv.de meldet: Vergleichsangebot im Abgas-Skandal: US-Kunden freuen sich über VW-Angebot weiterlesen ...

heute.de berichtet dazu: VW auch in Brasilien in die Enge getrieben weiterlesen ...

heute.de meldet: Zulieferer-Streit: Golf-Produktion steht bald still weiterlesen ...