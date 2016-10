Das Medisch Spectrum Twente (MST), ein neues 670-Betten-Krankenhaus in Enschede, Niederlande, hat Ascom Unite als Kommunikationsplattform gewählt

Das MST hat darüber hinaus auch das Ascom Myco Smartphone gewählt, ein speziell für die hohen Anforderungen im Gesundheitswesen entwickeltes Mobilgerät. Da das Ascom Myco und alle herstellerunabhängigen Quellsysteme Teil der zentralen Ascom Unite-Plattform sind, kann das MST alle Nachrichten oder Alarme priorisieren und mit Hilfe des Ascom Myco sicherstellen, dass die richtigen Personen ortsunabhängig die richtigen Informationen erhalten. Solche nahtlosen, mobilen Informationsflüsse können zur Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe beitragen, indem sie mehr Zeit für den direkten Kontakt zwischen Pflegepersonal und Patienten ermöglichen.

„Wir freuen uns natürlich darüber, dass das MST die Ascom Unite Kommunikationsplattform gewählt hat“, sagt Harry Wassens, Vertriebsdirektor von Ascom Benelux. „Das MST-Projekt zeigt die zahlreichen Integrationsmöglichkeiten und demonstriert, wie die verschiedenen Einzelkomponenten einander verstärken.“

Wassens unterstreicht auch das laufende Engagement von Ascom beim MST: „Wir sind mehr als ein Technologiepartner. Vielmehr spielen wir eine aktive Rolle vor Ort, und werden dies auch weiterhin tun, indem wir diese fantastische Gesundheitseinrichtung bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen.“

