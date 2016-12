"Das Aus der Drogeriemarktkette Schlecker war eine der spektakulärsten Pleiten der deutschen Handelsgeschichte "

Stuttgart - Der ehemalige Drogeriemarktkönig Anton Schlecker muss sich wegen vorsätzlichen Bankrotts vor Gericht verantworten. Das Stuttgarter Landgericht hat die Anklage gegen den 72-Jährigen zugelassen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen erfuhr.

Zuvor berichteten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über den Fall. Demnach soll der Mammutprozess am 6. März in Stuttgart beginnen.

Im April hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen Schlecker erhoben. Er soll sein Vermögen demnach auf illegale Weise vor der Pleite vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt und Millionen beiseite geschafft haben. Zudem soll Schlecker 2009 und 2010 den Zustand des Konzerns im Konzernabschluss falsch dargestellt und vor dem Insolvenzgericht unrichtige Angaben gemacht haben. Der Anwalt Schleckers war zunächst nicht zu erreichen.

Es geht laut Staatsanwaltschaft um vorsätzlichen Bankrott in mehreren Fällen, bei seiner Frau Christa und seinen beiden Kindern Meike und Lars um die Beihilfe zum Bankrott. Schleckers Sohn und Tochter müssen sich demnach auch wegen Insolvenzverschleppung und Untreue verantworten. Sie sollen das Logistikunternehmen LDG als faktische Geschäftsführer um mehrere Millionen Euro geschädigt haben. Obwohl sie von den Schulden und Verlusten des Unternehmens gewusst hätten, sollen sie sich Millionen Euro als angebliche Gewinne haben ausschütten lassen.

Die Wirtschaftsprüfer sollen die falsche Bilanzierung Schleckers laut Anklage zwar erkannt, aber dennoch erklärt haben, dass die Jahresabschlüsse den gesetzlichen Vorgaben entsprächen.

An der strafrechtlichen Aufarbeitung ist auch Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz interessiert. Nach einem Streit um übertragenes Vermögen zahlte die Familie dem Insolvenzverwalter 2013 bereits 10,1 Millionen Euro. Geiwitz werde je nach den Ergebnissen der strafrechtlichen Ermittlungen weitere Rechte der Gläubiger geltend machen, hieß es damals aus der Insolvenzverwaltung.

Anton Schlecker führte seinen Konzern als «eingetragener Kaufmann» (e.K.). Dank dieser Rechtsform konnte er rund um sein Drogerie-Imperium vieles geheimhalten, bei Kreditvergaben hatte er zudem bessere Karten. Dafür haftete er mit seinem kompletten Privatvermögen für alle Schulden.

Europas ehemals größte Drogeriekette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Etwa 25 000 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Die Gläubiger forderten rund eine Milliarde Euro. Das Handelsunternehmen aus Baden-Württemberg hatte zu seinen Bestzeiten rund 9000 Märkte im In- und Ausland. Der Versuch eines österreichischen Investors, einen Teil der Filialen mit dem Konzept eines modernen Tante-Emma-Ladens wiederzubeleben, scheiterte 2013.

Die Stuttgarter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität hatte drei Jahre im Fall Schlecker ermittelt. Auf Bankrott steht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Haft oder Geldstrafe, bei besonderes schweren Fällen bis zu zehn Jahren Haft.

Dazu dpa.de: Essen - In der Aussprache beim CDU-Parteitag nach dem Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel haben mehrere Redner die Vorsitzende heftig kritisiert . Scharfe Kritik an Merkel in Aussprache auf CDU-Parteitag. Die baden-württembergische Delegierte Christine Arlt-Palmer beklagte in Essen, die CDU habe es ermöglicht, dass sich am rechten Rand die AfD gebildet habe. Deswegen könne sie die Euphorie beim Parteitag, der Merkel über zehn Minuten lang applaudiert hatte, nicht teilen. Ein weiterer Delegierter aus Baden- Württemberg griff Merkel frontal an. «Sie haben im Kielwasser des Zeitgeists die CDU nach links geführt». weiterlesen ...

Dazu meldet anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Landesbank Baden-Württemberg bietet eine Aktienanleihe (ISIN DE000LB1D5E6/ WKN LB1D5E) auf die Vorzugsaktie von Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) zur Zeichnung an Die Anleihe kann noch bis zum 12 . LBBW emittiert 3,75% Aktienanleihe auf Porsche - Anleihenews. Dezember 2016 gezeichnet werden. Der Emissionskurs beträgt 100,00%. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: Die Sonne geht hinter dem Monopteros im Schlossgarten von Hohenheim in Baden-Württemberg unter . Sonnenstrahlen. Foto: Lino Mirgeler weiterlesen ...

wallstreet-online.de: STUTTGART - Bausparkassen müssen sich in einem neuen Streit um eine Kündigungsklausel vor Gericht rechtfertigen . Neuer Streit um Bausparverträge landet vor Gericht. Klagen gegen den Verband der Privaten Bausparkassen, die Badenia und die LBS Südwest seien eingereicht worden, teilte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit. Man wolle eine mögliche "Kündigungswelle" ab 2020 zu Lasten weiterlesen ...

Dazu aerztezeitung.de: Baden-Württemberg: Immer mehr Entlastungsassistentinnen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von morgenweb.de: Südwest: Vogelgrippe-Erreger H5N8 breitet sich aus weiterlesen ...

Dazu meldet maz-online.de weiter: Wirthwein arbeitet seit 25 Jahren in Kirchmöser weiterlesen ...

meedia.de berichtet: Kommentar zu Kanzlerin Merkel zur Freiburg-Debatte: „Herkunft des Täters muss klar benannt werden“ von Jakob Pfeiffer weiterlesen ...

Dazu schreibt stuttgarter-nachrichten.de weiter: Baden-Württemberg: Zahl der Grippe-Toten rasant gestiegen weiterlesen ...

Artikel von merkur-online.de: Mann sticht in Flüchtlingsunterkunft auf Ehefrau ein weiterlesen ...