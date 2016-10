"DARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA setzt in den kommenden sechs Jahren voll auf seine ..."

Merck KGaA will bis 2022 mit neuen Produkten 4 Milliarden Euro umsetzenDARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA setzt in den kommenden sechs Jahren voll auf seine Entwicklungspipeline. Bis 2022 will das Darmstädter Unternehmen mit neuen Produkten Umsätze in Höhe von vier Milliarden Euro erzielen, wie Vorstandschef Stefan Oschmann am Donnerstag auf einem Kapitalmarkt-Treffen ausführte. Dazu soll die Pharmasparte mit neuen Medikamenten zwei Milliarden Euro beitragen. Für den aktuell größten Hoffnungsträger, den Medikamentenkandidat Avelumab, will Merck nach wie vor noch in diesem Jahr einen ersten Zulassungsantrag einreichen. Das Laborgeschäft und die Spezialchemie inklusive Flüssigkristalle sollen jeweils eine Milliarde Euro neuen Umsatz liefern.