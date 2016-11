"DARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA kommt bei seinem Hoffnungsträger, dem Krebsmedikament Avelumab, ..."

Bristol

etwa hat das Krebsmedikament Keytruda herausgebracht,Myers Squibb (BMS) kam mit dem Krebsmittel Opdivo raus.

Zum Umsatzpotenzial von Avelumab äußert sich Merck bisher nicht konkret. Im Oktober hatte das Unternehmen aber erklärt, seinen Umsatz in den kommenden fünf Jahren mit neuen Produkten um 4 Milliarden Euro zu steigern. Die Hälfte davon sollen neue Medikamente bringen, unter anderem Avelumab. Pfizer hatte den Darmstädtern bei seinem Einstieg in die Kooperation vor zwei Jahren sofort 850 Millionen Dollar gezahlt und weitere bis zu 2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, wenn das Medikament auf dem Markt ist.

Die Geschäfte bei Merck laufen gut. Nach einem starken dritten Quartal hob der Konzern vor ein paar Wochen den Ausblick für das Gesamtjahr zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Das lag einerseits an einem kräftigen Wachstum in der Laborsparte, vor allem nach der Übernahme des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich. Andererseits entwickelte sich die Medikamentensparte besser als erwartet, das lag aber unter anderem an positiven Sondereffekten.





Dazu schreibt dpa.de weiter: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Google-Europachef: Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

dpa.de meldet: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

dpa.de meldet: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Dazu berichtet wz-newsline.de weiter: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...





























Dazu plasticker.de weiter: Trexel: GK Concept neues Mitglied im Experten-Netzwerk für physikalisches Schäumen - Engineering-Kooperation in Sachen MuCell weiterlesen ...

Dazu berichtet finanztreff.de: Sanofi verklagt US-Pharmakonzern Merck & Co wegen Verletzung von Patenten weiterlesen ...

shortnews.de schreibt dazu: Pharma-Industrie lobbyiert gegen Legalisierung von Marihuana wegen Profitängsten weiterlesen ...

plasticker.de berichtet: Gerresheimer: Neue, in Deutschland produzierte COP-Spritzen weiterlesen ...

plasticker.de schreibt: KUZ: Neues Seminarangebot ?Systematisches Spritzgießen? ? Kooperation mit RJG Germany weiterlesen ...