"Commerzbank: Vorstand legt dem Aufsichtsrat Strategie und finanzielle Ziele bis 2020 vor "

Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

29.09.2016 10:33

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Als Reaktion auf aktuelle Marktgerüchte bestätigt der Vorstand der

Commerzbank AG, dass er dem Aufsichtsrat den Entwurf strategischer und

finanzieller Ziele für die Commerzbank bis zum Jahr 2020 zur Erörterung

vorgelegt hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Beschluss zur Umsetzung

dieser Ziele gefasst worden. Der Vorstand wird über die strategischen Ziele

nach der Erörterung mit dem Aufsichtsrat morgen beschließen. Die

vorgelegten Ziele sind:

Die Commerzbank wird bis Ende 2020 ihre Profitabilität nachhaltig erhöhen.

Im Rahmen der Strategie "Commerzbank 4.0" wird sie sich konsequent auf ihre

Kerngeschäfte konzentrieren, 80 % ihrer relevanten Prozesse digitalisieren

und dadurch signifikante Effizienzgewinne realisieren. Ihr Geschäft

fokussiert sie in den zwei Kundensegmenten "Privat- und Unternehmerkunden"

sowie "Firmenkunden". Die Segmente Mittelstandsbank und Corporates &

Markets werden gebündelt und das Handelsgeschäft im Investmentbanking

reduziert. Dadurch werden Ergebnisvolatilität und Risiken aus

regulatorischen Änderungen verringert sowie Kapital freigesetzt und in das

Kerngeschäft mit Kunden investiert.

Im Kontext der Verabschiedung der Strategie werden auch die Goodwills und

immaterielle Vermögensgegenstände der Segmente Corporates & Markets und

Mittelstandsbank auf ihre Werthaltigkeit überprüft - mit der Folge, dass

darauf im dritten Quartal 2016 aller Voraussicht nach rund 700 Millionen

Euro abzuschreiben wären. Somit würde das Konzernergebnis im dritten

Quartal negativ sein. Die Abschreibungen haben keinen Einfluss auf die

harte Kernkapitalquote (CET 1). Im Operativen Ergebnis rechnet die

Commerzbank mit Erträgen in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals. Die

Risikovorsorge wird aufgrund der nachhaltig schwachen Schiffsmärkte

deutlich über dem Niveau der ersten beiden Quartale liegen. Für das

Gesamtjahr 2016 erwartet die Commerzbank trotz der Abschreibungen auf

Goodwill ein leicht positives Konzernergebnis. Die CET-1-Quote nach voller

Anwendung von Basel 3 wird gegenüber dem Vorquartal im dritten Quartal 2016

ansteigen. Zum Jahresende rechnet die Bank mit einer harten

Eigenkapitalquote von nahezu 12 %, sofern keine wesentlichen

Marktverwerfungen eintreten.

Die Netto-Eigenkapitalrendite (RoTE) der Commerzbank soll Ende 2020 bei

mindestens 6 % liegen. Dieses Ziel spiegelt die Erwartung eines weiter

herausfordernden Zinsumfelds wider. Bei einer Normalisierung ist eine

Netto-Eigenkapitalrendite von mindestens 8 % erreichbar. Insgesamt erwartet

die Commerzbank für das Jahr 2020 Erträge von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.

Durch eine auf 6,5 Milliarden Euro reduzierte Kostenbasis wird die

Aufwandsquote unter 66 % sinken. Sollte sich das Zinsumfeld normalisieren,

können die Erträge auf über 11 Milliarden Euro steigen und die

Aufwandsquote auf rund 60 % sinken.

Die Common-Equity-Tier-1-Quote (CET 1) nach voller Anwendung von Basel 3

wird im aktuell absehbaren regulatorischen Umfeld fortlaufend bei rund 12 %

erwartet und 2018 über 12 % liegen. Für das Jahr 2020 erwartet die Bank

eine Quote von über 13 %.

Die Fokussierung aufs Kerngeschäft und die damit einhergehende Aufgabe

einzelner Geschäftsaktivitäten sowie die Digitalisierung und

Automatisierung von Arbeitsabläufen werden zu einem Stellenabbau in Höhe

von rund 9.600 Vollzeitkräften führen. Die Bank wird zeitnah die

vorbereitenden Gespräche mit den entsprechenden Arbeitnehmergremien

aufnehmen. Gleichzeitig werden rund 2.300 neue Stellen in Wachstumsfeldern

entstehen. Damit beläuft sich der Netto-Stellenabbau auf rund 7.300

Vollzeitkräfte.

Zur Finanzierung der Restrukturierungskosten von rund 1,1 Milliarden Euro

wird die Commerzbank vorerst keine weiteren Dividendenzahlungen vornehmen

und ihre Ergebnisse in die Gewinnrücklage einstellen.

*****

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für

eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen

finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige

Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen

des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder

Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die

Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche

Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa,

den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen

Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte

hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von

Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen

Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von

Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur

Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die Reduzierung des ACR-

Portfolios, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden

zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie

andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an

dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet,

die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen

auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder

Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Kontakt:

Commerzbank AG

Pressestelle

Tel.: +49 69 136 - 22830

Email: pressestelle@commerzbank.com

29.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (069) 136 20

Fax: -

E-Mail: pressestelle@commerzbank.com

Internet: www.commerzbank.de

ISIN: DE000CBK1001

WKN: CBK100

Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr

in Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





























