"CHICAGO - Die US-Fluggesellschaft United Continental hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient als Experten erwartet ..."

Im nachbörslichen Handel sahen Anleger offenbar keinen Handlungsbedarf. Der Kurs der United-Continental-Aktie lag nahezu unverändert bei 53,04 Dollar.





presseportal.de schreibt: Frankfurt am Main - PwC-Studie zur Wirtschaftskriminalität in der Transport- und Logistikindustrie: 80 Prozent der Unternehmen verfügen über ein Compliance-Management-System / Zahl der Korruptionsfälle sinkt / Anteil wettbewerbswidriger Preisabsprachen jedoch noch deutlich über dem Durchschnitt aller Branchen Die Transport- . Transport- und Logistikbranche setzt auf Compliance-Programme. weiterlesen ...

Nachricht von wallstreet-online.de: Auch wenn es derzeit etwas rumplig an den Börsen zugeht, so haben Aktien in den letzten Wochen und Monaten doch wieder Tritt gefasst . Aktien: Möbel, Fahrräder & die Angst vor einem spätpubertierenden US-Kandidaten. Mag bei den jüngsten Quartalszahlen vor allem in den USA so manche Enttäuschung wie bei Alcoa dabei gewesen sein, so sollte Anlegern für das letzte Quartal des Jahres nicht bange sein – Sorgen um Chinas Wirtschaft weiterlesen ...

Mitteilung von wallstreet-online.de: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt leidet unter neu aufgeflammten Sorgen um Chinas Wirtschaft . Frankfurt Schluss: Sorgen um Chinas Wirtschaft belasten Dax. Ein schwacher Außenhandel des Landes hatte bereits an den asiatischen Aktienmärkten für

Abschläge gesorgt. Die Besorgnis war angesichts der engen Handelsbeziehungen dann auch schnell in Europa und in den USA zu spüren. Hierzulande schloss weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt leidet unter neu aufgeflammten Sorgen um Chinas Wirtschaft . Frankfurt Schluss: Sorgen um Chinas Wirtschaft belasten Dax. Ein schwacher Außenhandel des Landes hatte bereits an den asiatischen Aktienmärkten für Abschläge gesorgt. Die Besorgnis war angesichts der engen Handelsbeziehungen dann auch schnell in Europa und in den USA zu spüren. Hierzulande schloss der Dax am Donnerstag 1,04 Prozent tiefer auf 10 414,07 Punkten. weiterlesen ...

www.br.de schreibt: Smartphone Samsung Galaxy Note 7 auf US-Flügen verboten weiterlesen ...





























Mehr dazu von oberpfalznetz.de: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

Dazu schreibt sport1.de weiter: Rooney bei United vor dem Abgang? weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von nw-news.de: Zuwachs von 4,5 Prozent: Audi wächst langsamer weiterlesen ...

heute.de meldet dazu: Samsung zieht beim Note 7 die Notbremse weiterlesen ...

Dazu schreibt oberpfalznetz.de: Zieht Samsung die Note-Bremse? weiterlesen ...