"Chicago - Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat sich einen Tag nach seiner Beurlaubung als US-Coach mit ..."

«Es war eine fantastische Erfahrung und eine große, große Ehre, das Nationalteam über eine solch lange Zeit zu führen», sagte Klinsmann in einem knapp zweieinhalbminütigen Statement.

Klinsmann war tags zuvor nach fünfeinhalb Jahren als Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft beurlaubt worden. «Es ist jetzt vorbei, und das respektiere ich», sagte Klinsmann und betonte: «Ich war zu tausend Prozent überzeugt, dass wir uns trotz der zwei Niederlagen für die WM 2018 in Russland qualifiziert hätten.»

Die US-Auswahl hatte zuletzt in der WM-Qualifikation gegen Mexiko und Costa Rica verloren. Er sei auch weiter davon überzeugt, dass sein Nachfolger Bruce Arena das Team zur Weltmeisterschaft führen werde, sagte Klinsmann und dankte den amerikanischen Fans und vor allem seinen Spielern, von denen er nach seiner Beurlaubung zahlreiche Nachrichten und Anrufe erhalten habe. «Das hat mich überwältigt und emotional berührt. Ich wünsche ihnen nur das Beste», sagte der Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes.





aktiencheck.de schreibt: Es sieht fast so aus, wie die berühmte Ruhe vor dem Sturm . DAX – Wehe wenn das losgeht. Die

ersten Herbststürme sind ja bereits über Deutschland gezogen. An den

Märkten scheint sich ebenfalls etwas zusammenzubrauen. Seit über

drei Monaten bewegt sich der DAX nun schon seitwärts. Jeder Anlauf

für einen Ausbruch nach oben oder nach unten wird in den Bereichen

der Trendbegrenzungsmarken abgefangen. weiterlesen ...

