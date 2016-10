"Capital Markets Day 2016: ProSiebenSat 1 hebt Wachstumsziele für 2018 "

erneut an

Unterföhring -

Wachstumsziele 2018:

- Konzern-Umsatzziel für 2018 um 300 Mio Euro auf 4,5 Mrd Euro erhöht

- Gruppe hebt recurring EBITDA-Ziel um 50 Mio Euro auf 1,15 Mrd Euro

an

- Erhöhungen reflektieren Wachstumsbeiträge aus Akquisitionen

- Bis 2018 mehr als 50% Umsatz außerhalb des klassischen

TV-Werbegeschäfts

- Gesamt-Digitalgeschäft bis 2018 bei über 1,7 Mrd Euro Umsatz

- Dividendenpolitik und Zielkorridor für Verschuldungsgrad bestätigt

Geschäftsjahr 2016:

- Gesamtjahr 2016: ProSiebenSat.1 erhöht Umsatzwachstums-Prognose für

2016 von mindestens 10% auf mindestens 15%

- TV-Werbemarktwachstum 2016 bei leicht über zwei Prozent erwartet

- Q3 2016: Deutlicher Anstieg bei Umsatz (rund 15%) und recurring

EBITDA (über 10%)

- Q4 2016: Konzern erwartet weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum

München, 13. Oktober 2016. Die ProSiebenSat.1 Group setzt ihre

erfolgreiche Strategie fort und hebt ihre Finanzziele für das Jahr

2018 erneut an. Im Vergleich zu 2012 steigt das Umsatzwachstumsziel

von 1,85 Mrd Euro um 300 Mio Euro auf 2,15 Mrd Euro. Ende 2018 soll

der Konzernumsatz bei 4,5 Mrd Euro liegen (zuvor: 4,2 Mrd Euro),

davon sollen über 50 Prozent außerhalb des klassischen

TV-Werbegeschäfts erwirtschaftet werden. Das recurring

EBITDA-Wachstumsziel erhöht die ProSiebenSat.1 Group gegenüber 2012

um 50 Mio Euro auf 400 Mio Euro. Damit strebt das Unternehmen im Jahr

2018 ein recurring EBITDA von 1,15 Mrd Euro an. Im Digital-Geschäft

werden unter anderem die Akquisitionen von etraveli, Verivox, der

Parship Elite Group sowie CDS zum weiteren Wachstum beitragen. Auch

das Segment Content Production & Global Sales entwickelt sich

dynamisch. Gleichzeitig wächst das TV-Segment Broadcasting

German-speaking weiterhin solide.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE:

"Wir haben eine starke Basis für weiteres Wachstum und eine klare

Strategie: Wir treiben die intelligente Verknüpfung unserer

reichweitenstarken TV-Sender mit den Digital-Angeboten konsequent

voran. Unsere neuen Beteiligungen entwickeln sich sehr gut, daher

heben wir unsere Wachstumsziele für 2018 erneut an. Bei allem was wir

tun, stehen unsere Kunden - Zuschauer, Nutzer und Werbekunden - klar

im Mittelpunkt. Ihnen bieten wir auf allen unseren Kanälen

erstklassiges Entertainment und starke E- Commerce -Plattformen. In

Zukunft werden wir durch Online-Transaktionen und internetbasierte

TV-Nutzung Daten gewinnen, von denen beide Zielgruppen profitieren.

Für Werbekunden entwickeln wir innovative 360-Grad-Konzepte, die noch

präziser auf ihre Konsumenten zugeschnitten sind. Für Zuschauer und

Nutzer wird Werbung auf diese Weise noch relevanter. ProSiebenSat.1

ist der erste Medienkonzern, der die Kombination aus TV, Content,

E-Commerce, Digital Entertainment und Produktion konsequent umsetzt."

Segment Broadcasting German-speaking

Im Segment Broadcasting German-speaking wird ProSiebenSat.1 seinen

externen Umsatz gegenüber 2012 planmäßig um 375 Mio Euro auf 2,301

Mrd Euro steigern. Für die kommenden Jahre strebt ProSiebenSat.1 für

dieses Segment weiterhin eine recurring EBITDA-Marge von über 30

Prozent an und rechnet in Deutschland mit stabilen Wachstumsraten von

durchschnittlich zwei bis drei Prozent im Netto-TV-Werbemarkt.

Konzern setzt angekündigte Segmentänderung im Digitalgeschäft um

Für das gesamte Digitalgeschäft steigt das Umsatzziel für 2018 von

1,535 Mrd Euro um 200 Mio Euro auf 1,735 Mrd Euro. Ab dem dritten

Quartal 2016 unterteilt ProSiebenSat.1 sein bisheriges Segment

Digital & Adjacent wie angekündigt in die beiden Einzelsegmente

Digital Entertainment sowie Digital Ventures & Commerce. Bereits zum

heutigen Capital Markets Day legt ProSiebenSat.1 die Wachstumsziele

für die beiden neuen Segmente vor.

Segment Digital Entertainment

Zum neuen Segment Digital Entertainment gehört das

Online-Video-Geschäft mit dem Pay-Video-on-Demand-Portal maxdome, dem

Multi-Channel-Network Studio71, den Themen Ad-Video-on-Demand,

Ad-Tech und Data sowie das Adjacent-Geschäft. Der Konzern will mit

seinen Digital-Entertainment-Aktivitäten auch in Zukunft dynamisch

wachsen. Der Umsatz soll von 227 Mio Euro im Jahr 2012 um 336 Mio

Euro auf 563 Mio Euro im Jahr 2018 steigen. Parallel dazu soll sich

die recurring EBITDA-Marge im Digital Entertainment-Bereich bis 2018

auf 10 bis 15 Prozent verbessern.

Segment Digital Ventures & Commerce

Zum Segment Digital Ventures & Commerce gehören unter anderem

erfolgreiche E-Commerce-Verticals aus den Bereichen Travel (weg.de,

etraveli), Online Price Comparison (Verivox) und Online Dating

(Parship Elite Group). Ausgehend von 108 Mio Euro Umsatz im Jahr 2012

rechnet ProSiebenSat.1 im Segment Digital Ventures & Commerce mit

einem Umsatzanstieg um 1,064 Mrd Euro auf 1,172 Mrd Euro im Jahr

2018. Die recurring EBITDA-Marge soll bei 20 bis 25 Prozent liegen im

Jahr 2018.

Segment Content Production & Global Sales Im Segment Content

Production & Global Sales hebt ProSiebenSat.1 sein mittelfristiges

Umsatzwachstumsziel um 100 Mio Euro auf 375 Mio Euro an. Damit soll

der externe Umsatz 2018 bei 470 Mio Euro liegen. 2012 erzielte die

ProSiebenSat.1 Group in diesem Segment Umsatzerlöse in Höhe von 95

Mio Euro. Die recurring EBITDA-Marge soll bei mindestens 10 Prozent

liegen.

Akquisitionen treiben profitables Wachstum Die erfolgreiche

M&A-Strategie, die auf Synergien zwischen TV- und Digital-Assets

setzt, hat das Gewinnwachstum des Konzerns nachhaltig gestärkt. Die

E-Commerce-Beteiligungen der letzten fünf Jahre haben ihr

Umsatzniveau nach Integration in den Konzern im Durchschnitt um rund

80 Prozent gesteigert. Zugleich hat sich der Ergebnisbeitrag der

erworbenen Unternehmen zum recurring EBITDA des Konzerns um etwa 120

Prozent erhöht. Damit bieten insbesondere jüngere Akquisitionen wie

das Online-Flugreisebüro etraveli, das Vergleichsportal Verivox oder

die Online-Dating-Plattformen Parship und ElitePartner eine starke

Basis für künftiges organisches Wachstum.

Deutlicher Umsatz- und recurring EBITDA-Anstieg im dritten Quartal

2016 Auch im dritten Quartal 2016 hat sich die ProSiebenSat.1 Group

erfolgreich entwickelt: Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte der

Konzern gegenüber dem Vorjahresquartal einen weiteren deutlichen

Anstieg beim Umsatz sowie dem recurring EBITDA. Der Konzernumsatz

stieg um rund 15 Prozent (Q3 2015: 747 Mio Euro). Das recurring

EBITDA (Q3 2015: 178 Mio Euro) erhöhte sich um über 10 Prozent. Den

vollständigen Bericht zum dritten Quartal 2016 veröffentlicht die

ProSiebenSat.1 Group am 3. November 2016.

ProSiebenSat.1 erhöht Umsatzprognose für 2016 Auf Basis des

dynamischen Umsatzwachstums in den ersten neun Monaten 2016 und unter

Berücksichtigung der Beiträge der jüngsten Akquisitionen rechnet der

Konzern auf Jahressicht mit einem stärkeren Umsatzwachstum und hebt

seinen Ausblick an: Bisher prognostizierte ProSiebenSat.1 beim

Konzernumsatz einen Anstieg von mindestens 10 Prozent. Nun strebt

ProSiebenSat.1 auf Jahressicht ein Umsatzwachstum von mindestens 15

Prozent an. Hierbei rechnet der Konzern für den deutschen

Netto-TV-Werbemarkt im Gesamtjahr 2016 mit einem Wachstum von etwas

über zwei Prozent (zuvor zwei bis drei Prozent). Das Wachstum der

TV-Werbeerlöse von ProSiebenSat.1 wird dabei 2016 voraussichtlich

leicht unter dem Marktwachstum liegen. Diese Anpassung beeinträchtigt

den positiven Umsatz- und Ergebnisausblick für das Gesamtjahr nicht.

ProSiebenSat.1 wird sein Wachstum bei Umsatz und Ergebnis auch im

vierten Quartal 2016 fortsetzen.

Konzern bestätigt Dividendenpolitik und Zielverschuldungsgrad

ProSiebenSat.1 strebt auch in Zukunft eine kontinuierliche

Verbesserung des operativen Ergebnisses sowie seines bereinigten

Konzernüberschusses an. Den daraus resultierenden Free Cash Flow

setzt der Konzern für eine angemessene Beteiligung der Aktionäre am

Unternehmenserfolg sowie strategische Wachstumsinvestitionen ein.

Damit führt der Konzern seine anlegerorientierte Dividendenpolitik

fort und plant, weiterhin 80 bis 90 Prozent des bereinigten

Konzernüberschusses an seine Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus

hält ProSiebenSat.1 an einem Zielverschuldungsgrad von 1,5 bis 2,5

bezogen auf das Verhältnis von Netto-Finanzverschuldung zum LTM

recurring EBITDA fest.

Dr. Gunnar Wiedenfels, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE:

"ProSiebenSat.1 ist mit seiner erfolgreichen Strategie hervorragend

aufgestellt für die Zukunft. Wir verfügen über eine solide

Bilanzstruktur und attraktive Wachstumsperspektiven. Auf Basis

unserer profitablen Entwicklung werden wir unser Ergebnis in den

kommenden Jahren weiter erhöhen und unsere Aktionäre über steigende

Dividendenzahlungen am Unternehmenserfolg beteiligen."

Auf unserer Website www.ProSiebenSat1.com können Sie im Bereich

"Investor Relations" ab ca. 11.00 Uhr alle Vorträge des Capital

Markets Day 2016 live verfolgen und das Präsentationsmaterial

herunterladen.

Segment recurring EBITDA-Margen auf Basis von Entity recurring

EBITDA/Externen Umsatzerlösen berechnet.

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21767

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21767.rss2

ISIN: DE0007771172

Pressekontakt:

Ansprechpartner:

Julian Geist

Konzernsprecher

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 51

Fax +49 [89] 95 07-911 51

E-Mail:

Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

Stefanie Prinz

Konzernkommunikation

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 99

Fax +49 [89] 95 07-911 99

E-Mail:

Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online:

www.ProSiebenSat1.com





























Dazu schreibt dpa.de weiter: Wirecard s Partnerschaft mit Conferma: Virtuelles Kreditkartenangebot . Wirecard AG / Wirecards Partnerschaft mit Conferma: Virtuelles . weiterlesen ...

dpa.de berichtet: WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2016 . WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2016. weiterlesen ...

Dazu berichtet dgap.de: WILEX AG, DE000A11QVV0 . WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2016. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von presseportal.de: Osnabrück - Brandbrief zur Tierhaltung in Deutschland: Grüne fordern Strategie von Bundesregierung Ostendorff: Minister Schmidt muss Leitbild für zukunftsorientierte Landwirtschaft entwickeln Osnabrück . NOZ: Brandbrief zur Tierhaltung in Deutschland: Grüne fordern Strategie von Bundesregierung. Die Grünen im Bundestag haben Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) aufgefordert, "ein Leitbild und eine Strategie für die Tierhaltung in Deutschland" weiterlesen ...

spiegel.de berichtet dazu: Reaktionen auf Albakr-Suizid: Totaler Kontrollverlust der Behörden weiterlesen ...

Dazu schreibt www.br.de: Terrorverdächtiger Al-Bakr : Suizid trotz ständiger Beobachtung weiterlesen ...

Meldung von morgenpost.de: Urteil im Eilverfahren: Bundesverfassungsgericht verkündet Entscheidung zu Ceta weiterlesen ...

Dazu meldet spiegel.de weiter: Quartalsdaten: Chinas Exporte brechen ein weiterlesen ...

Nachricht von boerse-online.de: Fraport AG / Fraport-Verkehrszahlen im September und in den ersten neun weiterlesen ...

Dazu berichtet aerztezeitung.de: Deutsch-Dänisches Teamplay: Vorzeigeprojekt vor dem Aus weiterlesen ...