Business Wire und Agility PR Solutions haben eine neue strategische Partnerschaft bekanntgegeben, die darauf abzielt, Kommunikationsfachleuten erweiterte Optionen für Vertrieb, Überwachung und Medienanalyse anzubieten

„Das Engagement von Business Wire für unsere Kunden ist nach wie vor unsere oberste Priorität. Diese neue Partnerschaft mit Agility PR Solutions wird unseren Kunden helfen, ihre Kommunikationskampagnen zu verbessern, indem sie diese stärker auf relevante Journalisten und Einflussnehmer ausrichten, hinsichtlich wichtiger Branchentrends immer am Ball bleiben und die tatsächliche Wirksamkeit ihrer Botschaften messen?, sagte Cathy Baron Tamraz, CEO von Business Wire.

Seit 2003 vertrauen Organisationen Agility PR Solutions, nun ein Tochterunternehmen von Innodata (NASDAQ:INOD), wenn es um ihre Mediendatenbanken, Überwachung und Analysen geht.

„Diese vielversprechende neue Partnerschaft mit Business Wire stellt Kunden eine umfassende Kommunikationslösung für Vertrieb, Ausrichtung und Überwachung zur Verfügung. Mit einander ergänzenden Produkten und unermüdlichem Einsatz für den Erfolg des Kunden werden unsere gemeinsamen Lösungen PR-Fachleuten helfen, ihre PR- und Kommunikationsstrategien zu verstärken?, hob Martin Lyster, CEO von Agility PR Solutions, hervor.

Mit der strategischen Partnerschaft von Agility PR Solutions und Business Wire, können Kunden nun:

Einflussnehmer identifizieren: Durchsuchen Sie die Agility™ software -services%2Fmedia-database%2F&esheet=51471946&newsitemid=20161206005605&lan=de-DE&anchor=Mediendatenbank&index=3&md5=872f9a62b198086656061a953f706bdf">Mediendatenbank mit fast 800.000 verifizierten Kontakten in über 200 Ländern und erstellen und speichern Sie kundenspezifische Listen. Zusätzliche Informationen, beispielsweise dazu, wie Journalisten bevorzugt angesprochen werden möchten und welche Bereiche sie abdecken, helfen Kunden von Business Wire dabei, diegezielt anzuvisieren und bei Nachrichteninhalten nachzufassen, die durch die Agenturen gehen. Botschaften verstärken: Ergänzen Sie die Dienstleistungen von Business Wire durch an wichtige Einflussnehmer gerichtete, kundenspezifische Outreach-Maßnahmen durch die integriertenvon Agility zur Versendung von E-Mails und zur Nachverfolgung der Kundeneinbindung. Identifizieren Sie im Handumdrehen, welche Kontakte ein Nachfassen erfordern, weil sie einegeöffnet oder darauf geklickt haben. Medienberichte überwachen: Durch die neue Beziehung zwischen Business Wire und Agility PR Solutions wird das Angebot an Self- und Full-Service-Leistungen zur Medienüberwachung ausgeweitet. Verfolgen Sie Themen, die im Trend liegen, Kundenstimmung, Share of Voice, Wettbewerber und Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Auswirkungen messen: Kunden können den Erfolg ihrer Kommunikation durch integrierte Berichterstattungsfunktionen bewerten und mit vorgefertigten oder anwenderspezifischen Berichten praktisch umsetzbare Erkenntnisse zur Wirksamkeit ihrer Kommunikationsanstrengungen gewinnen.

Ein kritischer Bestandteil dieser neuen Beziehung ist die Tatsache, dass sowohl Business Wire als auch Agility PR Solutions sich das Ziel gesetzt haben, in puncto Kundenbetreuung und Kundendienst außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Kunden, die diese neuen Kommunikationsdienstleistungen nutzen, können sich darauf verlassen, dass Agility PR Solutions Unterstützung bietet, die weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht, um zu gewährleisten, dass diese Kunden das Beste aus ihren Investitionen herausholen.

Die neue strategische Beziehung zwischen Business Wire und Agility PR Solutions zeigt umgehende Auswirkungen und ist darauf ausgelegt, Kunden zu helfen, ihre Kommunikationsstrategien für 2017 und darüber hinaus zu erstellen.

Über Business Wire:

Business Wire, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist weltweit führend in der Verbreitung von Presse- und und Pflichtmitteilungen. Experten in den Bereichen Anlegerbeziehungen, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Ordnung und Marketing vertrauen darauf, dass Business Wire marktbewegende Neuigkeiten und Multimedia gezielt verteilt, Online-Nachrichtenzentren und IR-Websites hostet, Content-Marketing-Plattformen erstellt, Einbindung in sozialen Netzwerke erzeugt und Publikumsanalysen durchführt, die die Interaktion mit spezifischen Zielmärkten verbessert. Business Wire wurde 1961 gegründet und ist seitdem die Nachrichtenquelle, der Nachrichtenorganisationen, Journalisten, Investment-Experten und Aufsichtsbehörden vertrauen, wenn es darum geht, über ein vielfach patentiertes simultanes NX-Netzwerk Nachrichten direkt in Redaktionssysteme und führende Online-Nachrichtenquellen zu liefern. Business Wire verfügt über 29 Niederlassungen in aller Welt, um den wechselnden Bedürfnissen von Kommunikationsfachleuten und Nachrichtenkonsumenten gerecht zu werden. 2015 hat Business Wire sich mit Al Roker Entertainment zusammengetan und BizWireTV gegründet, ein zweiwöchentliches digitales Videonachrichtenprogramm, das die wichtigsten Pressemitteilungen hervorhebt, die die Aufmerksamkeit der Öffenntlichkeit erregen und durch die Nachrichtenagenturen gehen.

Weitere Informationen finden Sie unter services.BusinessWire.com und Tempo, der Business Wire Ressource für Branchentrends; folgen Sie den Updates auf Twitter: @businesswire oder auf Facebook.

Klicken Sie hier, um Mobile Benachrichtigungen für Business Wire zu abonnieren.

Über Agility PR Solutions

Agility PR Solutions stellt Mediendatenbanken, Überwachungs- und Analyselösungen bereit, die den Kommunikations-Lebenszyklus vereinfachen. Seit 2003 vertrauen Kunden auf unsere Tools und Dienstleistungen, um Beeinflusser zu identifizieren, Botschaften zu verstärken, Berichterstattungen zu überwachen und Ergebnisse zu messen. Agility PR Solutions, eine Tochtergesellschaft von Innodata (NASDAQ:INOD), macht es sich zum Ziel, alle Kunden zu begeistern - und wir stellen dies durch eine der höchsten Kundenbindungsraten der Branche unter Beweis. Besuchen Sie www.agilitypr.com, um mehr zu erfahren und folgen Sie uns auf @agilityprs

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

