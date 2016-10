"BURGHAUSEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie will standardmäßig einen höheren Anteil der Gewinne an die ..."

mit mehr als einem Prozent im Plus.

Dazu wallstreet-online.de: Was waren das einst fĂŒr Zeiten Das Investmentbanking in seiner AusprĂ€gung der 90iger- und der Nuller-Jahre stand erst noch bevor . Die Deutsche Bank und die RĂŒckkehr der Deutschland AG. Die Rede war von der Bankenmacht. Ja. Wirklich! Bankenmacht. Kann

man sich heute gar nicht mehr vorstellen, zumindest in Deutschland nicht. Die deutschen Banken hielten mitunter gewaltige Beteiligungsportfolios. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: PARIS - Frankreichs Premier minister Manuel Valls hat Deutschland aufgefordert, seinen finanziellen Spielraum stĂ€rker zur Ankurbelung der Wirtschaft zu nutzen . Pariser Premier Valls fordert von Berlin 'echte Wachstumspolitik'. "Ich denke, dass wir eine echte Wachstumspolitik fĂŒhren mĂŒssen, () die sich nicht nur auf die Herausforderungen der WettbewerbsfĂ€higkeit beschrĂ€nkt", sagte Valls am Freitag bei einer Konferenz in Paris. "Ich weiß, dass das eine schwere Meinungsverschiedenheit mit unserem großen deutschen Partner ist, das nehme ich auf mich." weiterlesen ...

dpa.de: WASHINGTON - IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland zu mehr Investitionen fĂŒr zusĂ€tzliches Wirtschaftswachstum aufgefordert . IWF-Chefin Lagarde fordert von Deutschland mehr Investitionen. LĂ€nder wie Deutschland, Kanada und SĂŒdkorea hĂ€tten Spielraum und sollten diesen nutzen, um Konjunktur und ProduktivitĂ€t anzukurbeln und so die globale Wirtschaft zu stĂŒtzen, sagte Lagarde am Donnerstag in Washington vor Beginn der Jahrestagung des Internationalen WĂ€hrungsfonds (IWF). weiterlesen ...

Meldung von aktiencheck.de: Frankfurt - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Peter Spengler von der DZ BANK:



Peter Spengler, Aktienanalyst der DZ BANK, rĂ€t in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des MĂŒnchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) . Wacker Chemie-Aktie: DZ BANK-Analyst bestĂ€tigt Kaufempfehlung vor Q3-Zahlen! Aktienanalyse. weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Wacker Chemie-Aktie: LeerverkÀufer Millennium International Management baut Shortposition stark ab - Aktiennews weiterlesen ...

Dazu berichtet chip.de: Coole neue Jobs: Microsoft, Amazon und Co. suchen VerstÀrkung weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von wiwo.de: Deutsche Bank: Deutschland AG reloaded weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de berichtet dazu: Deutsche Bank mit möglicher RĂŒckkehr der Deutschland AG – Spekulanten fahren LeeverkĂ€ufe zurĂŒck weiterlesen ...

Artikel von plasticker.de: Wacker: Neue US-Labore fĂŒr die Silicone-Forschung weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...