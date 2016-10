"Bundesregierung hat Sicherheitsbedenken"

als auch die bereits im Rahmen des Angebots angedientenrutschten deutlich ab, um 11 Prozent beziehungsweise 13 Prozent. Börsianer waren von der Nachricht kalt erwischt worden und beurteilten die Chancen für die Übernahme nun skeptischer. Eine Hängepartie droht denjenigen Anlegern, die sich bereits für das Angebot entschieden hatten: Seit Samstag läuft eine 30-Tage-Frist, während der sie nicht von der Andienung zurücktreten können.

ANNAHMEFRIST FÜR ANGEBOT AM FREITAG AUSGELAUFEN

Grand Chip Investment hatte Ende Juli ein 670 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben, 6 Euro pro Aktie. Zuletzt hatte es noch so ausgesehen, dass die Chinesen fast am Ziel seien. Bis Ende vergangener Woche waren ihnen eigenen Angaben zufolge rund 65 Prozent der Anteile angeboten worden. Die Annahmefrist war am Freitag ausgelaufen, die Annahmeschwelle lag bei 50 Prozent plus einer Aktie. Bedingung ist allerdings auch, dass die Behörden dem Deal zustimmen.

Aixtron stellt Maschinen für die Chipindustrie her, hatte zuletzt aber unter verzögerten Aufträgen, Preisdruck und hohen Entwicklungskosten zu leiden. Die Rheinländer schrieben Verluste und rechnen auch im laufenden Jahr noch mit roten Zahlen. Das Management hatte die Annahme der Offerte empfohlen.

WIRTSCHAFTSMINISTER POCHT AUF MEHR STAATLICHE KONTROLLE

Hinter den chinesischen Bietern stehen nach Informationen aus Branchenkreisen staatlich kontrollierte Fonds. Chinesische Investoren greifen derzeit verstärkt nach deutschen Mittelständlern und Technologieunternehmen - für Aufsehen hatte insbesondere die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesischen Hausgerätehersteller Midea gesorgt. Letztlich hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel den Weg für die Übernahme freigemacht und auf eine vertiefte Prüfung verzichtet.

Allerdings pocht Gabriel seit Monaten auf stärkere politische Einflussnahme gegen unerwünschte ausländische Investoren als derzeit im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) vorgesehen. Die "Welt am Sonntag" hatte Mitte Oktober unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Papier berichtet, das Ministerium arbeite an "Eckpunkten für einen Vorschlag zur Investitionsprüfung auf EU-Ebene". Darin würden weitreichende Verbotsrechte der EU und nationaler Regierungen bei Übernahmen durch Nicht-EU-Investoren vorgeschlagen.

BRANCHENEXPERTEN ZWEIFELN

Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnen dagegen vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag).

Unter Branchenexperten wachsen nun die Zweifel, ob die Behörden den chinesischen Kauf freigeben. Bislang hätten sich seine Bedenken lediglich um die US-Finanzinvestitionsbehörde (CFIUS) gedreht und ob diese der Übernahme vor dem Hintergrund des Technologie-Transfers nach China zustimmen werde, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer.

Im Januar hatte die US-Behörde beim geplanten Verkauf der Philips-Sparte Lumileds nach China wegen Sicherheitsbedenken geblockt - der niederländische Elektronikkonzern sitzt bis heute auf seinem Geschäft mit LED- und Autolichtkomponenten.





