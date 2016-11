"BÜDELSDORF - Der Mobilfunkanbieter Freenet hat nach einem überraschend erfolgreichen Quartal seine Jahresprognose ..."

Analysten hatten mit einem weniger erfolgreichen Quartal gerechnet. Im nachbörslichen Handel legte der Kurs der Freenet-Aktie um ein Prozent zu. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiterhin ein Ebitda von "leicht über 400 Millionen Euro" erzielen.





Dazu pressetext.de weiter: Der europäische Security- Software -Hersteller ESET hat in einer aktuellen Studie zum Thema Online-Datenschutz herausgefunden, dass Nutzer sozialer Medien dem Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet mehr Aufmerksamkeit schenken . Privatsphäre in sozialen Medien: Gefahrenbewusstsein bei Nutzern steigt. Zwei Drittel der Briten schützen ihre Daten sogar aktiv. An der Studie nahmen im Oktober 2016 insgesamt 1.000 Nutzer sozialer Medien in Großbritannien teil. weiterlesen ...

Meldung von dpa.de: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

yahoo.com schreibt: Der weltweit in der Cyberspionage aktive US-Geheimdienst NSA ist offenbar selbst zum Opfer eines Hackerangriffs geworden . US-Geheimdienst NSA offenbar gehackt. Im Internet kursieren Codes, bei denen es sich nach Einschätzung von Experten um hochgeheime Software der NSA handelt. Das Cyberspionage-Werkzeug sei von dem Geheimdienst unter anderem dazu genutzt worden, in die Netzwerke ausländischer Regierungen einzudringen, berichteten US-Medien am Mittwoch. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der französische Industriekonzern Schneider Electric will sich künftig stärker mit dem deutschen Siemens -Konzern messen . Französischer Siemens-Rivale Schneider Electric will in Deutschland punkten. Deutschland werde bald der größte Markt für die Franzosen in Europa sein, sagte Schneider-Chef Jean-Pascal Tricoire dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Unter anderem will das Unternehmen noch stärker bei der Energiewende sowie Software für die Vernetzung der Produktion - der sogenannten "Industrie 4.0" - mitmischen. "Wir bieten eine Plattform, auf der Maschinen für das Internet der Dinge mit Optimierungssoftware verbunden werden", sagte Tricoire. Auch Siemens und General Electric wollen Kunden mit solchen Softwarepaketen an sich binden. weiterlesen ...

Mitteilung von bsaktuell.de: 20 Jahre Bürgernetzverein Günzburg: Auch für die Zukunft warten große Aufgaben weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von meedia.de: Neues Deutschland trifft der Schlag: Redaktion nach Blitz-Einschlag ohne Internet, Notausgabe geplant weiterlesen ...

rumas.de berichtet: freenet-Aktie: Abwärtstrend überwunden - Mutige greifen zu! Aktienanalyse weiterlesen ...

Mehr dazu von meedia.de: LAE 2016: Spiegel bleibt die meistgenutzte Marke, Welt, F.A.Z., Zeit und Handelsblatt legen kräftig zu weiterlesen ...

Dazu meldet meedia.de: Fehlprognose: Warum das Meinungsforschungsinstitut YouGov in der Brexit-Frage total daneben lag weiterlesen ...