"BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Osteuropas Handelsplätze haben sich vor dem Wochenende dem weltweit trüben ..."

sank am Freitag angesichts der Ölnotierungen und rückläufiger Metallpreise um 0,98 Prozent auf 961,41 Punkte.

In Warschau verlor der Wig-30-Index 0,40 Prozent auf 2000,00 Punkte. Der breiter gefasste Wig-Index gab um 0,07 Prozent auf 47 166,67 Punkte nach.

Die polnischen Banken bekamen von der trüben Branchenstimmung nach einer neuen Hiobsbotschaft von der Deutschen Bank wenig zu spüren und präsentierten sich uneinheitlich. Die US-Justiz will vom deutschen Branchenprimus im Streit um faule Hypothekenpapiere 14 Milliarden US-Dollar (12,5 Mrd. Euro). Der Betrag liege deutlich über den Markterwartungen, hieß es von Analysten.

Alior Bank gingen 2,53 Prozent schwächer aus dem Handel. Dagegen gewannen ING 2,16 Prozent, und Bank Pekao legten um 0,52 Prozent zu.

Laut der Zeitung "Puls Biznesu" arbeiten die Versorger PGE, Energa, PGNiG Termika und möglicherweise auch Enea zusammen mit dem polnischen Entwicklungsfonds an einer gemeinsamen Offerte für mehrere polnische Anlagen des französischen Energieriesen EDF. Das Angebot werde zum Monatsende erwartet, hieß es.

Die Papiere von Energa und Enea schlossen 2,06 Prozent beziehungsweise 0,93 Prozent leichter. PGE verloren 1,74 Prozent und PGNiG büßten 2,36 Prozent ein.

An der Prager Börse sank der tschechische Leitindex PX um 0,42 Prozent auf 860,81 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 1,22 (Vortag: 0,40) Milliarden Tschechische Kronen.

Unter den Bankentiteln verloren Erste Group minimale 0,06 Prozent. Komercni Banka gaben 0,43 Prozent ab und Moneta Money Bank verloren 0,19 Prozent.

In Budapest sank der ungarische Leitindex Bux um 0,15 Prozent auf 28 097,66 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,63 (Vortag: 4,3) Milliarden Ungarische Forint.

Neue Nachrichten blieben Mangelware. Die Aktien von MTelekom zogen um 1,12 Prozent an. Dagegen verloren Mol 0,15 Prozent.





























dpa.de schreibt: Warschau - Die Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn setzen auf eine neue Einigung in der Flüchtlingskrise, um das Vertrauen der Bürger in die EU zurückzugewinnen . Visegrad-Staaten fordern neue Einigung in Flüchtlingskrise. Weitere Themen auf der Agenda beim informellen Gipfel in Bratislava seien Sicherheit und die Zukunft des gemeinsamen Marktes, zitierte die Nachrichtenagentur PAP aus einer Erklärung, die die Staaten in der slowakischen Hauptstadt gemeinsam vorstellen wollten. Dort beraten die Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Staaten ohne die Briten über die Zukunft der EU nach dem Brexit-Votum vom Juni. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Börsen-Zeitung: Auszeit, Kommentar zur Bank of England von Andreas

Hippin

Frankfurt - Vermutlich hat die schnelle Regierungsbildung

nach David Camerons Rücktritt mehr zur Aufhellung der Stimmung in der

britischen Wirtschaft beigetragen als die weitere Lockerung der

Geldpolitik durch die Bank of England . Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Auszeit, Kommentar zur Bank of England . weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: PARIS/LONDON - Eine starke Wall Street hat Europas Börsen am Donnerstag ins Plus gehievt . Europa Schluss: Starke Wall Street verhilft Börsen ins Plus. Damit beendeten sie erst einmal ihre jüngste Verlustserie. In New York profitierten die Aktienkurse von einer Reihe überwiegend enttäuschender US-Konjunkturdaten, die offenbar die Erwartung weiter niedriger US-Zinsen bestätigten - steigende Zinsen würden festverzinsliche Wertpapiere gegenüber Aktien begünstigen. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: PARIS/LONDON - Eine starke Wall Street hat Europas Börsen am Donnerstag ins Plus gehievt . Aktien Europa Schluss: Starke Wall Street verhilft Börsen ins Plus. Damit beendeten sie erst einmal ihre jüngste Verlustserie. In New York profitierten die Aktienkurse von einer Reihe überwiegend enttäuschender US-Konjunkturdaten, die offenbar die Erwartung weiter niedriger US-Zinsen bestätigten - steigende Zinsen würden festverzinsliche Wertpapiere gegenüber Aktien begünstigen. weiterlesen ...

Mitteilung von tagesschau.de: Flüchtlinge: Osteuropäer für flexible Solidarität weiterlesen ...

sport1.de weiter: DFB-Frauen ohne Torhüterin Kämper weiterlesen ...

Mitteilung von www.haz.de: DFB-Frauen: Keeperin Kämper fällt verletzt aus weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktien-meldungen.de: Aktien Europa Schluss: Starke Wall Street verhilft Börsen ins Plus weiterlesen ...

Mehr dazu von n-tv.de: Aufregung um Bayer und Monsanto: Dax schielt Richtung Wall Street weiterlesen ...

Dazu meldet plasticker.de weiter: Biesterfeld Spezialchemie: Distributionsvereinbarung mit Rampf für Elektrogießharze weiterlesen ...