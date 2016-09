"BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Eine positive internationale Börsenstimmung nach den Beschlüssen der japanischen ..."

legte um 1,01 Prozent auf 979,54 Punkte zu.

An der Warschauer Börse gewann der WIG-30-Index 0,28 Prozent auf 2029,50 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte um 0,20 Prozent auf 47 625,23 Punkte zu. Wie an den anderen europäischen Handelsplätzen kletterten auch in Polen die Kurse der Bankenwerte nach oben, wenn auch etwas gebremster. Die Papiere der Alior Bank verbuchten einen Zuwachs von 2,4 Prozent. MBank verteuerten sich um 0,5 Prozent und Bank Pekao um 0,2 Prozent. Für die Titel der führenden polnischen Bank PKO ging es hingegen um 0,4 Prozent nach unten. Bank Zachodni sanken um 0,2 Prozent.

In Prag gab der tschechische Leitindex PX um moderate 0,09 Prozent auf 864,77 Punkte nach. Marktteilnehmer verwiesen auf ein ruhiges impulsarmes Aktiengeschäft. Die positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen erwies sich in Tschechien nicht als Treiber.

Die CEZ-Papiere schlossen 1,29 Prozent im Minus. Die Aktien des Energieunternehmens könnten laut Analysten unter gesunkenen Zielpreisen für Elektrizität an der deutschen Börse gelitten haben. Im Finanzsektor gab es indes mehrheitlich Kursgewinne. So stiegen die Anteile von Erste Group um 0,72 Prozent. Komercni Banka rückten um 0,24 Prozent vor. Moneta Money Bank fielen hingegen um 0,62 Prozent.

Die Budapester Börse schloss etwas höher - der ungarische Leitindex BUX gewann 0,16 Prozent auf 28 254,34 Punkte. Die freundliche internationale Börsenstimmung habe dem ungarischen Markt geholfen, hieß es. Wichtige fundamentale lokale Nachrichten waren Fehlanzeige.

Unter den Einzelwerten profitierten OTP Bank mit plus 0,81 Prozent von der festen Tendenz des europäischen Finanzsektors. Bei den MOL-Aktien gab es ein zaghaftes Plus von 0,03 Prozent. MTelekom schlossen prozentual unverändert, und die Pharma-Aktien von Gedeon Richter verabschiedeten sich mit einem Abschlag von 0,68 Prozent aus dem Börsentag.





























dpa.de schreibt dazu weiter: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 21 September 2016 Zinsspekulationen treiben weiter die Börsen . Börse Frankfurt-News: Im Niemandsland. Fondsanleger warten lieber ab, eine klare Richtung fehlt. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: MOSKAU - Die deutsche Wirtschaft in Russland wertet den Besuch von Vizekanzler Sigmar Gabriel in Moskau als positives Signal angesichts harter Sanktionen . Wirtschaft: Gabriel-Besuch in Russland ist positives Signal. "Es ist ein Zeichen, dass Deutschland und Russland trotz politischer Spannungen im Gespräch miteinander bleiben wollen", sagte der Leiter der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau, Matthias Schepp. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag von den Verlusten der Vorwoche etwas berappelt . Aktien Frankfurt: Stimmung bessert sich nach schwacher Vorwoche. Der Leitindex Dax stieg bis zum Nachmittag um 0,81 Prozent auf 10 359,51 Punkte. Für mehr dürfte der Mut der Anleger aber kaum reichen, glaubt Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Denn am Mittwoch stehen die Leitzins-Entscheidungen in den USA und Japan an. In der Vorwoche hatten deshalb viele Anleger ihr Engagement in Aktien vorsichtshalber zurückgefahren - der Dax hatte insgesamt fast 3 Prozent verloren. weiterlesen ...

dpa.de: PRAG/BRATISLAVA - Die östlichen EU-Staaten Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen werden bei den Brexit-Verhandlungen auf dem ungehinderten Zugang zum britischen Arbeitsmarkt bestehen . Slowakei verlangt Zugang zum britischen Arbeitsmarkt für EU-Bürger. "Wir befürchten, dass eine Art zweite Klasse von Bürgern entstehen könnte, die in Großbritannien arbeiten, aber nicht die gleichen Rechte haben", sagte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Sonntag im Sender CT. Wenn die Regierung in London nach einem Austritt weiter freien Zugang zum EU-Markt haben wolle, müsse sie das Prinzip der Freizügigkeit für Erwerbstätige anerkennen, forderte der Sozialdemokrat. "Großbritannien wird sich nicht die Rosinen aus dem Kuchen picken können", unterstrich Fico. weiterlesen ...

Meldung von bsi-fuer-buerger.de: Rüdiger Born (VIDEO): Bank of Japan, Aktien und der Yen weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktien-meldungen.de: Aktien Europa: Bankaktien treiben Börsen hoch nach Japans Notenbank-Beschlüssen weiterlesen ...

oberpfalznetz.de meldet: Arbeiten im digitalen Zeitalter weiterlesen ...

news.de schreibt dazu: So sehen Sie die EM-Qualifikation der Frauen jetzt live weiterlesen ...

Meldung von aktien-meldungen.de: Aktien Europa Schluss: Ölpreis-Anstieg hebt die Stimmung an den Börsen weiterlesen ...

N24.de berichtet: Tourismus-Schock -

Die Türkei erlebt ein rabenschwarzes Jahr weiterlesen ...