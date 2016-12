"BRÜSSEL - Persönliche Daten von EU-Bürgern sollen bei Strafverfahren in den USA künftig besser geschützt werden "

Europaparlament gibt grünes Licht für Datenschutzabkommen mit den USABRÜSSEL - Persönliche Daten von EU-Bürgern sollen bei Strafverfahren in den USA künftig besser geschützt werden. Das Europäische Parlament stimmte am Donnerstag in Brüssel für ein entsprechendes Abkommen mit den USA. Die Vereinbarung legt Standards für den Schutz personenbezogener Informationen fest. Die Vorgaben gelten sowohl für US-Behörden, die gegen Europäer ermitteln als auch für europäische Behörden, die gegen Amerikaner vorgehen. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit Namen, Adressen und Vorstrafen, die etwa bei Polizeiermittlungen ausgetauscht werden. Im Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen müssten die EU und die USA "mehr als jemals zuvor" kooperieren", sagte Justiz-Kommissarin Vera Jourova. Das Abkommen garantiere dabei ein hohes Datenschutz-Niveau.