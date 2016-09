"BRÜSSEL - In der Abgasaffäre hat VW betroffenen Kunden nach Angaben der EU-Kommission bis Herbst 2017 Abhilfe ..."

EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova hatte zuvor VW-Vorstand Francisco Garcia Sanz getroffen. Der Autobauer habe sich verpflichtet, seine Kunden und die EU-Kommission auf dem Laufenden zu halten, hieß es. VW hat weltweit mithilfe einer Software die Abgaswerte von rund elf Millionen Diesel fahrzeugen manipuliert.

Alleine in Deutschland sind rund 2,6 Millionen Autos betroffen. Autofahrer mit einem manipulierten Diesel aus dem VW-Konzern sollen nach VW-Angaben alle spätestens bis zum Jahresende eine Aufforderung für den Rückruf erhalten haben. Ein Jahr nach dem Ausbruch des Abgas-Skandals hat der VW-Konzern erst einen Bruchteil der manipulierten Autos in den Werkstätten nachgebessert.





























Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab.

