"BRÜSSEL - Große europäische Automobil- und Telekomkonzerne haben sich zusammengeschlossen, um die Entwicklung des ..."

Unter anderem könnte es zunĂ€chst um ferngesteuertes Parken, detaillierte Karten, intelligente Verkehrssteuerung in StĂ€dten und Datenverarbeitung beim Transport gehen. Entscheidungen ĂŒber konkrete Forschungsprojekte sollen gegen Ende des Jahres fallen. Mit der Kooperation wollen die Unternehmen auch technische und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem automatischen Fahren ausloten.

Mitglieder der Allianz sind 37 Auto-, Bus- und Lastwagenhersteller, Zulieferer, Mobilfunkbetreiber und -anbieter, außerdem sechs DachverbĂ€nde. Vertreten sind etwa BMW , Daimler , Deutsche Telekom , VW , Opel, MAN , Bosch und Continental .





























Dazu berichtet dpa.de: BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europĂ€ische Automarkt nimmt Fahrt auf: Dank zweistelliger ZuwĂ€chse in Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland kletterte der Absatz in der EuropĂ€ischen Union im Februar um 14,3 Prozent auf gut eine Million Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch mitteilte . Europas Automarkt wĂ€chst deutlich - VW-Marktanteil schrumpft weiter. Damit stieg der Absatz den 30. Monat in Folge. In den ersten zwei Monaten des Jahres lag das Wachstum damit bei 10,1 Prozent. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europĂ€ische Automarkt hat im Januar weiter zugelegt . Europas Automarkt legt dank Italien und Spanien zu - VW-Marktanteil sinkt. Dank zweistelliger ZuwĂ€chse in Italien und Spanien kletterte der Absatz in der EuropĂ€ischen Union im Januar um 6,2 Prozent auf gut eine Million Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Dienstag mitteilte. Damit stieg der Absatz den 29. Monat in Folge. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europas Automarkt hat ein starkes Jahr hinter sich . Branchenverband Acea: Starkes Jahr fĂŒr Europas Automarkt. Die Neuzulassungen in der EU stiegen 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent auf 13,7 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Freitag in BrĂŒssel mitteilte. Im Dezember zogen die Neuzulassungen noch einmal krĂ€ftig an, die VerkĂ€ufe erhöhten sich um fast 17 Prozent. Starke ZuwĂ€chse gab es im vergangenen Jahr vor allem in Spanien, Italien und Frankreich. Die AutomĂ€rkte dort hatten allerdings eine lange Krise hinter sich. Auch MarktfĂŒhrer Volkswagen steigerte 2015 trotz des Abgas-Skandals den Absatz in der EU, bĂŒĂŸte aber Marktanteile ein. weiterlesen ...

