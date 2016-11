"BRÜSSEL - Die EU-Kommission will mit einem milliardenschweren Verteidigungsfonds neue gesamteuropäische ..."

Konkret sieht der Vorschlag aus Brüssel vor, dass die EU-Staaten jährlich etwa fünf Milliarden Euro für den neuen Verteidigungsfonds bereitstellen. Das Geld könnte dann beispielsweise in die Entwicklung moderner Drohnen oder den Kauf großer Mengen an Hubschraubern investiert werden. Zudem sollen ab 2020 pro Jahr 500 Millionen Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt für gemeinsame Rüstungsforschung ausgegeben werden.

Durch den aktuellen Mangel an Zusammenarbeit gehen nach Schätzungen der EU-Kommission derzeit jährlich zwischen 25 und 100 Milliarden Euro verloren. Es gehe nicht darum, mehr Geld zu fordern, sondern darum, das vorhandene Geld besser zu nutzen, erklärte der für Wettbewerbsfähigkeit zuständige EU-Kommissar Jyrki Katainen. Zum Beispiel könne viel Geld gespart werden, wenn Bestellungen von Drohnen und anderen Rüstungsgütern gebündelt würden. Derzeit investierten Mitgliedstaaten unabhängig voneinander in die gleiche Militärausrüstung, sagte Katainen.

Ob die Vorschläge verwirklicht werden, hängt nun von den Regierungen der Mitgliedstaaten ab. Die EU-Kommission erhofft sich vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 15. und 16. Dezember eine Richtungsentscheidung.

In der Vergangenheit kamen Projekte für eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich oft wegen nationalstaatlicher Interessen nicht zustande. So scheiterte vor ein paar Jahren beispielsweise der geplante Zusammenschluss des damaligen EADS-Konzerns (heute Airbus) mit dem britischen Rüstungsgiganten BAE Systems vor allem am Widerstand der Bundesregierung. Sie fürchtete damals einen Verlust von Einfluss auf EADS.

In der EU-Kommission gibt es nun aber die Hoffnung, dass der Ausgang der US-Präsidentenwahl zu einer höheren Kooperationsbereitschaft der EU-Staaten führt. Donald Trump hatte im Wahlkampf mehrfach zu verstehen gegeben, dass er von den Europäern im Bereich Verteidigung und Sicherheit deutlich mehr Engagement einfordern wird.

Nach offiziellen Zahlen gaben die USA im vergangenen Jahr mit rund 600 Milliarden Euro drei Mal so viel Geld für Verteidigung aus wie die Mitgliedstaaten der EU. Diese kamen zusammen auf nur 203 Milliarden Euro.

Die Pläne der EU-Kommission sind Teil eines größeren Projekts, das den Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion vorsieht. Die EU-Staaten hatten sich vor kurzem grundsätzlich darauf geeinigt, Schritte in diese Richtung zu gehen. Die bereits vor der US-Präsidentenwahl erarbeiteten Pläne sehen unter anderem eine bessere Finanzierung und neue Strukturen zur Planung und Steuerung von EU-Einsätzen vor.





anleihencheck.de meldet dazu: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN5ABH9/ WKN VN5ABH) auf die Aktien von Airbus Group (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) zur Zeichnung an . 10,00% PROTECT Multi Aktienanleihe auf Airbus Group und Dt. Lufthansa in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de weiter: SAP-Chef Bill McDermott fordert die Politik auf, sich für Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten: "Die Regierungen brauchen Konzepte, wie sie alle Leute in die moderne Wirtschaft integrieren können", sagte er dem "Handelsblatt" . SAP-Chef: Digitalisierung erfordert mehr Bildung. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: Frankfurt - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank :



Norbert Kretlow, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Bestätigung der Auslieferungsziele für die A350 weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Auslieferungsziele für A350 bestätigt - Commerzbank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: Frankfurt - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank:



Norbert Kretlow, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Kein Grund zur Sorge - Commerzbank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu weiter: Airbus Group-Aktie: Q3-Zahlen schwächer als erwartet - EPS-Prognosen gesenkt! Aktienanalyse weiterlesen ...





























kledy.de schreibt dazu: Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Airbus Group-Aktie: Verkaufen! Flugzeugbauer hat mit vielen internen und externen Problemen zu kämpfen - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet: Airbus Group-Aktie: Aufwärtspotenzial - Berenberg rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

heise.de: Microsoft will konstruktive Debatte über Rechtsrahmen für die Cloud weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Airbus Group-Aktie: Größere Herausforderungen - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...