"BRÜSSEL - Die EU-Kommission will mit einem milliardenschweren Verteidigungsfonds neue gesamteuropäische ..."

Konkret sieht der Vorschlag aus Brüssel vor, dass die EU-Staaten jährlich etwa fünf Milliarden Euro für den neuen Verteidigungsfonds bereitstellen. Das Geld könnte dann beispielsweise in die Entwicklung moderner Drohnen oder in den Kauf von Hubschraubern investiert werden. Zudem sollen ab 2020 pro Jahr 500 Millionen Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt für gemeinsame Rüstungsforschung ausgegeben werden.

Durch den aktuellen Mangel an Zusammenarbeit gehen nach Schätzungen der EU-Kommission derzeit jährlich zwischen 25 und 100 Milliarden Euro verloren.





dpa.de berichtet: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Google-Europachef: Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

anleihencheck.de berichtet dazu: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN5ABH9/ WKN VN5ABH) auf die Aktien von Airbus Group (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) zur Zeichnung an . 10,00% PROTECT Multi Aktienanleihe auf Airbus Group und Dt. Lufthansa in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: BERLIN/BRÜSSEL - Im Ringen um eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am dritten Rettungspaket für Griechenland wollen mehrere Euro-Finanzminister in Berlin eine Lösung ausloten . Treffen zu IWF-Beteiligung an Griechenland-Paket in Berlin. Am kommenden Freitag wollen nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch) die Minister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden in Berlin mit Vertretern des IWF darüber beraten, wie sich dieser doch noch finanziell am laufenden dritten Kreditprogramm für Griechenland beteiligen könnte. Mit dabei sein sollen auch Vertreter von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB). Aus Teilnehmerkreisen wurde am Dienstag das Treffen bestätigt. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte hingegen, das Ministerium könne ein derartiges Treffen nicht bestätigen. weiterlesen ...

Dazu meldet sport1.de weiter: UEFA: Bundesliga festigt Rang zwei weiterlesen ...





























Dazu berichtet 11freunde.de: Fünfjahreswertung: Spitzenplätze werden verfestigt weiterlesen ...

transfermarkt.de: Highlights am Dienstag | Das passiert heute: Italien gegen DFB-Team weiterlesen ...

N24.de weiter: 1. Bundesliga -

Bayern-Coach Ancelotti: Werde nie Marseille trainieren weiterlesen ...

transfermarkt.de schreibt dazu weiter: Gruppe G | WM-Quali: Italien und Spanien erfolgreich weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Airbus Group-Aktie: Q3-Zahlen schwächer als erwartet - EPS-Prognosen gesenkt! Aktienanalyse weiterlesen ...