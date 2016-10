"BRÜSSEL - Die EU hat Einspruch gegen das jüngste WTO-Urteil zum Streit um Subventionen für den europäischen ..."

Der Rechtsstreit um Subventionen für Airbus und Boeing hält bereits seit rund zwölf Jahren an. Dabei werfen sich die EU und die USA gegenseitig unerlaubte staatliche Beihilfen für ihre Flugzeugkonzerne vor.

Wenn das jüngste Urteil der Welthandelsorganisation (WTO) Bestand haben würde, könnte es den Weg für milliardenschwere US-Strafzölle auf Importe aus EU-Staaten ebnen.

Die EU betonte am Donnerstag noch einmal, dass rückzahlbare Finanzierungshilfen für Airbus in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar nicht mit unerlaubten Subventionen gleichgesetzt werden dürften. Dies würden demnach lediglich mögliche Zinsvorteile sein.

Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter.

