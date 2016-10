"BRÜSSEL - Die EU fordert mehr eigene Investitionen der europäischen Raumfahrtindustrie "

Start-ups sollten stärker finanziell unterstützt werden, sagte sie bei der Vorstellung der EU-Raumfahrtstrategie. Dabei wolle sich die EU auch um Investitionen aus der Privatwirtschaft bemühen. Um den Markt attraktiver für Investoren zu machen, sollten zudem Daten aus Raumfahrtprojekten wie dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm "Copernicus" einfach zugänglich gemacht werden, hieß es.

Die EU gibt von 2014 bis 2020 rund zwölf Milliarden Euro für Weltraumprojekte aus. Sie ist damit ein Hauptauftraggeber der Industrie. Bienkowska unterstrich, Raumtechnologie sei unter anderem wichtig für die europäische Sicherheitspolitik, aber auch bei Schritten gegen den Klimawandel.

Erst kürzlich war eine Raumfahrt-Mission mit europäischer Beteiligung fehlgeschlagen. Ein europäisch-russisches Mars-Landegerät war beim Aufprall auf die Oberfläche des "roten Planeten" am vergangenen Mittwoch wahrscheinlich explodiert.





BERLIN - Der Kampfjet Eurofighter steht einem Pressebericht zufolge vor dem Aus oder zumindest vor einer Unterbrechung der Produktion. Wenn es keine weiteren Aufträge gäbe, laufe die Endmontage in zwei Jahren in Deutschland aus, erklärte Airbus laut "Welt" (Dienstag). Die Zeitung zitiert zudem Branchenkenner, die mit einem Auslaufen der Produktion in Spanien rechnen. Als Gründe werden die auf viele Standorte verteilte Montage, unübersichtliche Zuständigkeiten für die Exporte sowie der größtenteils abgearbeitete Auftragsbestand genannt. In Italien und in Großbritannien könnte dagegen noch weiter produziert werden. Dem Blatt zufolge stellen sich auch Zulieferer auf ein Auslaufen oder eine Unterbrechung der Produktion ein.

