"BRÜSSEL - Die Anzeichen, dass die EU-Kommission wegen des Abgasskandals gegen Deutschland und weitere Staaten ..."

Software

hatte eingeräumt, mit dieser speziellenAbgaswerte von Millionen Diesel-Wagen geschönt zu haben. Im normalen Verkehr stießen die Autos dann weit mehr Stickoxid aus als erlaubt.

Solche Einrichtungen sind laut einer EU-Verordnung von 2007 verboten, allerdings ist nach Ansicht von Kritikern umstritten, wie genau Abschalteinrichtungen dort definiert sind. Verwendet sie ein Unternehmen, muss das laut Verordnung sanktioniert werden. Die Kommission kritisiere, dass Deutschland und die weiteren Staaten ein solches Sanktionssystem nicht umgesetzt und damit gegen EU-Recht verstoßen hätten, berichtete die "NOZ".

Bienkowska hatte Mitte September in Straßburg vor dem Untersuchungsausschuss zur Abgas-Affäre gesagt, sie wolle in den "nächsten Wochen" über Verfahren wegen Verletzung des EU-Rechts entscheiden. An diesem Mittwoch stehen grundsätzlich Vertragsverletzungsverfahren auf der Tagesordnung der Kommission, am Donnerstag will sich die Kommission offiziell zu Verfahren äußern. Details waren zunächst allerdings nicht bekannt.





dpa.de: HAMBURG - Wegen der vielfältigen politischen Unwägbarkeiten erwartet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im nächsten Jahr ein schwächeres Wachstum in Deutschland . Hamburger Institut senkt Wachstumsprognose für 2017. Die Wirtschaft werde um kaum mehr als 1,1 Prozent zulegen, heißt es in der Konjunkturprognose des Instituts, die am Dienstag in Hamburg vorgelegt wurde. Der Brexit, der Regierungswechsel in den USA, das Italien-Referendum und anstehende Wahlen in den EU-Kernländern Frankreich und Deutschland überschatteten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich zunächst kaum weiter verbessern, der Anstieg der Verbraucherpreise sich fortsetzen und der Zwei-Prozent-Marke nähern. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: Kulmbach - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Wichtiger Widerstand voraus - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: FRANKFURT - Die Deutsche Bank stellt sich nach dem Referendum in Italien auf unruhige Zeiten ein . Deutsche-Bank-Chef Cryan warnt vor Turbulenzen nach Italien-Votum. Der Branche schlage "von außen unverändert eine kalte Brise entgegen", schrieb Deutsche-Bank-Chef John Cryan in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter des Dax -Konzerns. "Das Ergebnis des Referendums in Italien ist ein Vorbote für Turbulenzen, die gerade in Europa aus der Politik in die Wirtschaft getragen werden könnten." weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: London - Volkswagen-Aktienanalyse von Analystin Kristina Church von Barclays :



Kristina Church, Analystin von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach Absatzzahlen für Oktober weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Erste Wahl unter den Massenherstellern! Barclays rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

www.taz.de berichtet: Reaktionen auf Atomkraft-Urteil: Missverständnisse an der Börse weiterlesen ...





























Dazu finanztreff.de weiter: Hamburger Institut senkt Wachstumsprognose für 2017 weiterlesen ...

Dazu schreibt goldseiten.de: Politik will Steuerberater und Banker zu Hilfs-Steuerfahndern machen weiterlesen ...

dw-world.de schreibt: Armut in Deutschland: Auf die Preise kommt es an weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de weiter: Kein Ende der Sparpolitik: Schäuble setzt sich gegen Brüssel durch weiterlesen ...

heute.de schreibt dazu: Skepsis und Verunsicherung in Europa weiterlesen ...