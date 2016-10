"BRÜSSEL - Der europäische Automarkt hat sich im September weiter robust gezeigt "

weiter Marktanteile. Der Konzern konnte zwar insbesondere dank der Töchter Audi und Skoda insgesamt 5,2 Prozent Zulassungen mehr verzeichnen, die Hausmarke VW wuchs mit 3,3 Prozent aber deutlich schwächer als der Markt. Der Marktanteil des Konzerns im bisherigen Jahresverlauf sank von 24,9 Prozent in den ersten neun Monaten des Vorjahrs auf 23,8 Prozent. VW hatte im vergangenen Herbst zugegeben, mit Softwaretricksereien bei Abgastests manipuliert zu haben. Weltweit sind rund 11 Millionen Fahrzeuge betroffen.

Besser stehen Daimler und BMW da. Im September legte BMW mit seiner Stammmarke um 10,5 Prozent zu, Daimler mit der Marke Mercedes-Benz um 17,9 Prozent. Die General Motors -Tochter Opel kam zusammen mit ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall auf ein Plus von 3,9 Prozent.





























dpa.de schreibt: Frankfurt/Paris/Madrid - Die Industrieunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien haben ihre Produktion deutlich ausgeweitet . Produktion in Deutschland zieht an. Die nationalen Statistikämter meldeten jeweils robuste Zahlen für den Monat August. weiterlesen ...

dpa.de: FRANKFURT/PARIS/MADRID - Die Industrieunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien haben ihre Produktion deutlich ausgeweitet . Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso. Die nationalen Statistikämter meldeten jeweils robuste Zahlen für den Monat August. Besonders deutlich fiel der Zuwachs in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland aus. Aber auch die zweit- und viertgrößten Volkswirtschaften Frankreich und Spanien konnten überzeugen. weiterlesen ...

pressetext.de meldet: Mit Studierenden aus Spanien, Frankreich, Ungarn, Bulgarien, Taiwan, Deutschland und Österreich sind die internationalen Masterprogramme Music Management und Music for Applied Media im Oktober 2016 am Zentrum für Zeitgenössische Musik ganz nach dem Motto "MUSIC, MEDIA, BUSINESS - A Path to Success!" gestartet . MUSIC, MEDIA, BUSINESS - A Path to Success!. weiterlesen ...

Dazu berichtet anleihencheck.de: Köln (www anleihencheck de) - Die Politik wird die Finanzmärkte in den kommenden Monaten dominieren, so Franz Wenzel, Chefstratege von AXA Investment Managers



Er verweise auf das Referendum in Italien, die Präsidentschaftswahlen in den USA, Frankreich und Deutschland sowie auf die Tatsache, dass die wirtschaftlichen Folgen des Brexit noch ausstünden . Unternehmensanleihen bleiben attraktiv, Aktien untergewichten. weiterlesen ...

Dazu berichtet sport1.de weiter: Guter Ogier-Auftakt in Spanien weiterlesen ...

n-tv.de schreibt weiter: Prognose von Ifo, Insee und Istat: Leichte Erholung im Euroraum erwartet weiterlesen ...

Dazu schwarzwaelder-bote.de weiter: Spanien: Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

N24.de berichtet dazu: Industrie auf Kurs -

Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

Dazu berichtet boerse-online.de weiter: Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso weiterlesen ...

Dazu berichtet sport.msn.de: Ancelotti: Dieses Bayern ist wie Milan weiterlesen ...