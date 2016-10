"BRÜSSEL/BERLIN - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt dringt weiter auf schärfere EU-Regeln für die ..."

Rufe nach einer europäischen Zulassungsbehörde für neue Fahrzeugtypen wies der Minister zurück. Sinnvoll sei aber eine EU-Instanz, die bei Streitigkeiten unter nationalen Behörden eine Schiedsrichterfunktion einnehmen könne. Dobrindt bekräftigte, die Bundesregierung habe vor Bekanntwerden des VW-Skandals im Herbst 2015 keine Kenntnis von derartigen illegalen Abschalteinrichtungen gehabt.





Mehr dazu von dpa.de: Jena - Bis zu 800 Darsteller in historischen Uniformen wollen am Nachmittag die Schlacht bei Jena und Auerstedt vom 14 . Hunderte Darsteller spielen Schlacht bei Jena von 1806 nach. Oktober 1806 nachstellen. Vor 210 Jahren waren dort die Heere von Preußen und Napoleons Frankreich in einer Doppelschlacht aufeinandergetroffen. Die Truppen Napoleons hatten das preußisch-sächsische Heer vernichtend geschlagen. Zu dem Historienspektakel heute im Jena in Thüringen kommen nach Angaben des Vereins Jena 1806 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und Polen. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: BRÜSSEL - Der europäische Automarkt hat sich im September weiter robust gezeigt . Acea: Europäischer Automarkt legt im September weiter zu. In der Europäischen Union wurden mit 1,455 Millionen Autos 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum zugelassen, teilte der Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mit. Alle großen Märkte hätten zu dem Aufschwung beigetragen - in Italien und Spanien legten die Zahlen nach der Konjunkturschwäche der vergangenen Jahre gleich zweistellig zu. In Deutschland ging es um 9,4 Prozent nach oben. In Frankreich fiel das Plus mit 2,5 Prozent demgegenüber bescheiden aus. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: Frankfurt/Paris/Madrid - Die Industrieunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien haben ihre Produktion deutlich ausgeweitet . Produktion in Deutschland zieht an. Die nationalen Statistikämter meldeten jeweils robuste Zahlen für den Monat August. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: FRANKFURT/PARIS/MADRID - Die Industrieunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien haben ihre Produktion deutlich ausgeweitet . Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso. Die nationalen Statistikämter meldeten jeweils robuste Zahlen für den Monat August. Besonders deutlich fiel der Zuwachs in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland aus. Aber auch die zweit- und viertgrößten Volkswirtschaften Frankreich und Spanien konnten überzeugen. weiterlesen ...

zdnet.de: NoMoreRansom.org: 13 weitere Strafverfolgungsbehörden beteiligen sich an der Initiative weiterlesen ...





























Dazu berichtet sport1.de: Guter Ogier-Auftakt in Spanien weiterlesen ...

n-tv.de meldet dazu: Prognose von Ifo, Insee und Istat: Leichte Erholung im Euroraum erwartet weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt dazu: Spanien: Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

N24.de schreibt dazu: Industrie auf Kurs -

Produktion in Deutschland zieht an weiterlesen ...

Mehr dazu von boerse-online.de: Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso weiterlesen ...