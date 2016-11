"BroadSoft stellt Team-One für die Zusammenarbeit in Unternehmen vor "

Team-One bietet einen gemeinsamen, langlebigen Workspace, der teamorientiertes

Messaging mit Unified Communication und kontextbezogener Intelligenz verbindet

GAITHERSBURG, Maryland, 16. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) BroadSoft, Inc.

(NASDAQ:BSFT), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Unified

Communication as a Service (UCaaS), verkündete heute den Start von BroadSoft

Team-One - einer All-in-One-Anwendung für Kommunikation und Zusammenarbeit, die

teamorientiertes Messaging und Unified Communications-Funktionen wie Click-to-

Call und Live-Meetings integriert. Mit Team-One können Teams und Einzelpersonen

produktiver arbeiten, denn ein gemeinsamer, dauerhafter Workspace vereint die

gesamte Arbeit und die Anwendungen eines Teams an einem Ort.

Die heute üblichen Messaging-Anwendungen verwalten nur einen Teil der Arbeit -

Kommunikation, Aufgaben und Content - und halten Teams von beruflichen Echtzeit-

Gesprächen ab oder trennen sie vom arbeitsrelevanten Informationsfluss. Team-One

unterscheidet sich von anderen Enterprise-Messaging-Anwendungen durch die UC-

Integration und seine kontextbezogene Intelligenz. Alle Aufgaben, Projekte,

Dateien, Nachrichten und Notizen, die ein Benutzer benötigt, stehen an einem Ort

bereit, zusammen mit Videokonferenzen, Click-to-Call, Screen-Sharing und der

Integration einer wachsenden Zahl von Business-Anwendungen.

"Anstatt die Produktivität von Mitarbeitern zu steigern, verschärfen reine

Messaging-Anwendungen die Informationsüberflutung aufgrund ihrer fehlenden

Integration mit anderen wichtigen Kommunikations- und Collaboration-Services",

sagte Scott Hoffpauir, Chief Technology Officer bei BroadSoft. "Durch die

Integration von Enterprise-Messaging und Team-Collaboration in unser erweitertes

Portfolio von Cloud-basierten UC-Services können sich Mitarbeiter mithilfe von

Team-One leicht von jedem Ort aus und über jedes bevorzugte Gerät beteiligen und

produktiv sein."

Team-One stellt ein umfangreiches Instrumentarium bereit, mit dem sich die

individuelle Produktivität und die des Teams steigern lässt:

* Eine gemeinsamer, langlebiger Workspace. Team-One vereinfacht die tägliche

Arbeit durch beständiges Enterprise-Messaging, das die Kommunikation sowohl

zwischen zwei Personen als auch in der Gruppe ermöglicht. Teammitglieder

können leicht historische Nachrichten und Inhalte durchsuchen. Die Echtzeit-

Synchronisierung gewährleistet dabei, dass Informationen sofort auf allen

Geräten zugänglich sind.

* Eingebaute kontextbezogene Intelligenz. BroadSoft hat Team-One in BroadSoft

Hub integriert, eine kontextintelligente Anwendung, die Benutzern nur die

Informationen und Dateien präsentiert, die sie benötigen, um sich auf

Meetings, Gespräche und Interaktionen vorzubereiten und produktiv zu sein.

* Tiefgreifende Integration mit Unified-Communications-Funktionen. Anders als

Standalone-Enterprise-Messaging-Anwendungen integriert Team-One

teamorientiertes Messaging mit Cloud-gestützten Mobile-First-UC-Funktionen,

wie Click-to-Call und Live-Meetings (HD-Instant-Videokonferenzen, Screen-

Sharing, Voice/Video-Gruppenchat), die BroadSoft UC-One zur Verfügung

stellt.

* Zuverlässiges Aufgaben- und Projektmanagement. Teammitglieder können leicht

für jedes Projekt Aufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen.

Leistungsfähige File-Sharing-Funktionen gewährleisten, dass Teammitglieder

immer mit den aktuellsten Informationen arbeiten.

* APIs, Bots und Integrationen. Team-One wurde für den Einsatz in Unternehmen

entwickelt - mit robusten Funktionen zur Anwendungsintegration, die

Arbeitsabläufe mit Menschen und Anwendungen verbinden, mit Sicherheit und

Leistungsfähigkeit auf Carrier-Niveau und mit umfangreichen

Konfigurationsoptionen.

In den beiden letzten Jahren haben Frost & Sullivan Team-One (früher

Intellinote) als besonders innovatives Produkt ausgezeichnet, unter anderem mit

dem 2015 North America Mobile Employee Collaboration Solutions Product

Leadership Award. Diese Auszeichnung erhielt das Produkt für die fortgesetzte

Bereitstellung "der besten Strategien für die Teamkommunikation mit seiner

flexiblen Plattform, die gängige Business-Anwendungen integriert, Dateizugriff

zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus anbietet und die Echtzeit-Kommunikation

verbessert."

Team-One ist Teil der BroadSoft Business-Suite, die ein vollständig integriertes

Portfolio aus Anwendungen für Unternehmen in den Bereichen Cloud-PBX, Unified

Communications, Teamarbeit und Contact Center umfasst.

Um mehr über Team-One zu erfahren, klicken Sie HIER.

Sehen Sie sich Team-One HIER in Aktion an.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen können anhand von Begriffen und Formulierungen wie "kann" und

"ermöglicht" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkannt werden.

Sie umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Vorteile, die sich für die

Kunden von BroadSoft aus der Verwendung der BroadSoft Team-One-Lösung ergeben.

Die Ergebnisse der Ereignisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

beschrieben werden, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen unterscheiden können, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorweggenommen werden, insbesondere die

finanziellen und andere Vorteile für BroadSoft, die sich aus der Verwendung von

BroadSoft Team-One durch seine Serviceanbieter ergeben, sowie diejenigen

Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des 10-K-Formulars von BroadSoft

aufgeführt sind, das für das Jahr zum 31. Dezember 2015 am 29. Februar 2016 bei

der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie Faktoren,

die in anderen Dokumenten von BroadSoft aufgeführt sind, die bei der SEC

eingereicht wurden. Alle Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf

den Stand vom 16. November 2016. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben,

übernimmt BroadSoft keinerlei Verpflichtung, die hier vorgenommenen

zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren,

um die Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen in Bezug auf

die Erwartungen von BroadSoft anzupassen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-,

Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in

80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der

Cloud-basierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr

Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und

Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine

bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Investor Relations:

Chris Martin

+1 561-404-2130

cmartin@broadsoft.com

Medienkontakt:

Amerikanischer Kontinent

Brian Lustig, Bluetext PR für BroadSoft US

+1 301.775.6203

brian@bluetext.com

Europa

Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson, Cohesive für BroadSoft UK

+44 (0) 1291 626200

broadsoft@wearecohesive.com

Asien-Pazifik

Terry Alberstein, Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry@navigatecommunication.com.au

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BroadSoft, Inc. via GlobeNewswire

http://www.BroadSoft.com





