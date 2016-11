"BroadSoft stellt BroadSoft Business mit kontextbezogener Intelligenz, langlebigen Workspaces und fortschrittlicher ..."

UCaaS-Marktführer bietet Unternehmen ein vollständig integriertes Portfolio aus

Cloud-PBX-, Unified-Communication-, Teamarbeit- und Contact-Center-Anwendungen

GAITHERSBURG, Maryland, 10. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) BroadSoft, Inc.

(NASDAQ:BSFT), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Unified

Communication Software as a Service (UCaaS), stellte heute BroadSoft Business

vor - ein umfassendes, vollständig integriertes Portfolio von Cloud-PBX-,

Unified-Communications-, Teamarbeit- und Contact-Center-Anwendungen.

"Die Mitarbeiter werden heute von Informationen, Nachrichten und Meldungen aus

einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen überwältigt, die nicht miteinander

verknüpft sind", so Taher Behbehani, Chief Digital Officer und Marketing Officer

bei BroadSoft. "BroadSoft Business begegnet dieser Herausforderung durch die

Integration verschiedener wichtiger Geschäftsanwendungen und

Kommunikationstechniken innerhalb einer einzigen Cloud-Plattform, damit einzelne

Mitarbeiter, Teams und Organisationen effizienter arbeiten können."

BroadSoft Business kann jedem Marktsegment angepasst werden. Für

Großunternehmen, die für ihre mobilen und an verschiedenen Standorten

beschäftigten Arbeitskräfte eine komplette Cloud-Lösung benötigen, genauso wie

für kleine und mittlere Unternehmen, die sich Cloud-Funktionen der Enterprise-

Klasse ohne die Kosten und die Komplexität lokal installierter Systeme wünschen.

BroadSoft Business umfasst drei Kernanwendungen: UC-One, Team-One, CC-One bieten

zusammen mit BroadSoft Hub kontextbezogene Intelligenz über die gesamte

Plattform, damit Benutzer von einer zentralen Stelle aus auf benötigte

Informationen und Anwendungen zugreifen können.

* BroadSoft UC-One - Eine Mobile-First-UC-Anwendung, die alle bevorzugten

Geräte eines Mitarbeiters bedient und - zusammen mit kontextbezogener

Intelligenz - integriertes HD-Audio und -Video, One-Number-Service,

Messaging, Screen-Sharing, File-Sharing und Konferenzzentren bereitstellt.

* BroadSoft Team-One - Eine starke Teamarbeit-Anwendung, die die heute

üblichen Enterprise-Messaging-Anwendungen durch den Einsatz langlebiger

Team-Workspaces und kontextueller Intelligenz weit übertrifft. Team-One

platziert die Aufgaben, Dateien, Nachrichten und Notizen eines Mitarbeiters

an einem Ort und bietet Videokonferenzen, Click-to-call, Screen-Sharing und

die Integration von über 50 gängigen Business-Apps.

* BroadSoft CC-One - Eine Cloud-Contact-Center-Lösung, die Predictive

Analytics einsetzt, um Betriebskosten zu senken und Geschäftsergebnisse

verbessern. Gleichzeitig ermöglicht Sie es Unternehmen, über jeden

gewünschten Kanal mit Kunden zu kommunizieren, über Sprach- oder

Textnachrichten, E-Mails, mobil, über das Internet oder soziale Medien -

eine echte Multi-Channel-Erfahrung.

* BroadSoft Hub - Der in die BroadSoft Business-Apps integrierte Cloud-Service

der Enterprise-Klasse stellt die Kontextintelligenz bereit, die den

Echtzeit-Zugriff auf die für jede Interaktion relevanten Informationen

ermöglicht - für produktivere Meetings und Konversationen. Daneben

ermöglichen vorgefertigte Integrationen den schnellen Zugriff auf die

bevorzugten Apps eines Benutzers, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Integriert in BroadSoft Business ist bOpen-, bMobile- und bSecure-

Funktionalität. So sind Serviceanbieter in der Lage, Sicherheit und

Zuverlässigkeit der Carrier-Klasse bereitzustellen. Die Offenheit befähigt

Unternehmen, ihre bevorzugten Geschäfts-Apps (CRM, E-Mail, Kalender, Twitter

usw.) zu integrieren. Volle Mobilität ermöglicht es, die Mobilgeräte eines

Benutzers mit fortschrittlichen UCC-Fähigkeiten (Unified Communication and

Collaboration) auszustatten. Als mandantenfähige UCaaS-Lösung bietet BroadSoft

Business sowohl Serviceanbietern als auch den geschäftlichen Endbenutzern

erhebliche Vorteile in Bezug auf Kosten und Skalierbarkeit.

Weitere Informationen über BroadSoft Business finden Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen können anhand von Begriffen und Formulierungen wie "kann" und

"ermöglicht" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkannt werden.

Sie umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Vorteile, die sich für die

Kunden von BroadSoft aus der Verwendung von BroadSoft Business ergeben. Die

Ergebnisse der Ereignisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

beschrieben werden, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen unterscheiden können, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorweggenommen werden, insbesondere die

finanziellen und andere Vorteile für BroadSoft, die sich aus der Verwendung von

BroadSoft Business durch seine Serviceanbieter ergeben, sowie diejenigen

Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des 10-K-Formulars von BroadSoft

aufgeführt sind, das für das Jahr zum 31. Dezember 2015 am 29. Februar 2016 bei

der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie Faktoren,

die in anderen Dokumenten von BroadSoft aufgeführt sind, die bei der SEC

eingereicht wurden. Alle Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf

den Stand vom 9. November 2016. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben,

übernimmt BroadSoft keinerlei Verpflichtung, die hier vorgenommenen

zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren,

um die Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen in Bezug auf

die Erwartungen von BroadSoft anzupassen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-,

Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in

80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der

Cloud-basierten Unified Communication mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr

Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und

Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine

bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Investor Relations:

Chris Martin

+1 561-404-2130

cmartin@broadsoft.com

Pressekontakt:

Amerikanischer Kontinent

Brian Lustig, Bluetext PR für BroadSoft US

+1 301.775.6203

brian@bluetext.com

Europa

Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson, Cohesive für BroadSoft UK

+44 (0) 1291 626200

broadsoft@wearecohesive.com

Asien-Pazifik

Terry Alberstein, Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry@navigatecommunication.com.au

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BroadSoft, Inc. via GlobeNewswire

http://www.BroadSoft.com





wallstreet-online.de meldet dazu: NYSEinstein Peter Tuchman spricht über die Bewegungen am Mittwoch (09 11 2016) an der Wall Street . NYSEinstein-Blog: Dieses Ergebnis hat niemand erwartet. Die Einschätzung des US-Experten sehen Sie in der heutigen Ausgabe bei Wirtschaft TV. weiterlesen ...

dgap.de meldet dazu: Lifestyle Delivery Systems Inc , CA53224Y1043 . Lifestyle Delivery Systems Inc. wird von der Legalisierung in Kalifornien profitieren. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Lifestyle Delivery Systems Inc wird von der Legalisierung in Kalifornien profitieren . Lifestyle Delivery Systems Inc. wird von der Legalisierung in Kalifornien profitieren. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt: IRW-PRESS: Fantasy 6 Sports Inc : FANTASY 6 SPORTS INC bietet Fans mit neuem Virtual-Reality-Tochterunternehmen 360-Grad-Impressionen



FANTASY 6 SPORTS INC . IRW-News: Fantasy 6 Sports Inc.: FANTASY 6 SPORTS INC. bietet Fans mit neuem Virtual-Reality-Tochterunternehmen 360-Grad-Impressionen. bietet Fans mit neuem Virtual-Reality-Tochterunternehmen 360-Grad-Impressionen



Vancouver, British Columbia, Kanada (Mittwoch, 10. November 2016) - Fantasy 6 Sports Inc. weiterlesen ...

n-tv.de schreibt: Zahlen von Siemens und Telekom: Dax macht Hoffnung auf weitere Gewinne weiterlesen ...





























Dazu meldet boerse-online.de weiter: IRW-News: CANABO MEDICAL INC: Canabo Medical Inc. vollzieht Umbenennung, Aktienkonsolidierung und Austausch von Wertpapieren im Rahmen eines Arrangement-Pla weiterlesen ...

Dazu www.hna.de: Trump tut sich keinen Gefallen, wenn er USA abschottet weiterlesen ...

Dazu wiwo.de weiter: Agco-Chef Richenhagen: Gut, dass Clinton verloren hat - sie hätte es nicht gekonnt weiterlesen ...

n-tv.de schreibt weiter: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu nw-news.de weiter: Wirtschaft: So reagiert die Wirtschaft in OWL auf die Wahl von Donald Trump weiterlesen ...