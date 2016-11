Borken - Siebzehn Verstöße gegen das Handyverbot

Borken - (dh) Am gestrigen Dienstag (08.11.2016) fĂŒhrte die Polizei in Borken - wie zuvor angekĂŒndigt - in der Zeit zwischen 6 Uhr und 14 Uhr Schwerpunktkontrollen im Bereich des Straßenverkehrs durch.

Ziel dieser Aktion war es, die Verkehrsunfallzahlen zu senken und schwerwiegende Unfallfolgen zu verhindern.

Ein Hauptaugenmerk wurde auch auf die VerstĂ¶ĂŸe gerichtet, die das Benutzen von Mobiltelefonen wĂ€hrend der Fahrt betrafen.

Obwohl es den Medien immer wieder zu entnehmen ist, zu welchen gravierenden Folgen ein Verstoß gegen das Handyverbot wĂ€hrend des FĂŒhrens von motorisierten Fahrzeugen und FahrrĂ€dern fĂŒhren kann, benutzen viele Verkehrsteilnehmer ein Handy wĂ€hrend der Fahrt. HĂ€ufig telefonieren diese nicht nur, sondern lesen und schreiben Nachrichten. Nicht selten werden sogar Videos angeschaut.

Die Ablenkung durch die Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer hier einmal in Zahlen dargestellt: Der nur 2 Sekunden andauernde Blick auf das Handy fĂŒhr bei Tempo 50 zu einem "Blindflug" von knapp 30 Metern.

Selbst bei unproblematischen Verkehrslagen, wie zum Beispiel geraden Strecken, erhöht sich die Gefahr von der Fahrbahn abzukommen oder in den Gegenverkehr zu geraten um ein Vielfaches. Die dadurch verursachten UnfÀlle haben oft fatale Folgen.

Um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und zu ermutigen, das eigene Verhalten zu reflektieren, finden diese Kontrollen in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden statt.

Bei den gestrigen Kontrollen wurden zehn KraftfahrzeugfĂŒhrer und sieben Radfahrer angehalten, weil sie wĂ€hrend der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzt hatten.

Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht fĂŒr Radfahrer ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro und fĂŒr Kfz-FĂŒhrer ein Bußgeld in einer Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der VerkehrssĂŒnderdatei in Flensburg vor. Zudem konnten noch weitere Verfehlungen, wie VerstĂ¶ĂŸe gegen die Gurtanlegepflicht und bei Radfahrern die Benutzung des falschen Radweges festgestellt und geahndet werden.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle an alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, von der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer abzusehen. Die Bedienung lenkt massiv vom Verkehrsgeschehen ab und erhöht die Unfallgefahr enorm.

Handeln Sie verantwortungsbewusst und stĂ€rken Sie durch Ihr Verhalten die Sicherheit im Straßenverkehr.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Burloer Straße 91 46325 Borken

Tel.: 02861-900-2200

(dh) Dieter Hoffmann (mh) Markus HĂŒls (fr) Frank Rentmeister (Mobil: 0152-28831245)

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -

