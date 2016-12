"BONN - Post-Chef Frank Appel bleibt weiter im Amt Wie das Unternehmen am Freitag in Bonn berichtete, wurde der im ..."

Der Aktienkurs des Dax-Konzerns ist unter seiner Ägide von zeitweise unter 7 Euro zuletzt auf mehr als 30 Euro gestiegen. Der bisherige Vertrag Appels wäre im Oktober 2017 ausgelaufen. Die Verlängerung war bereits erwartet worden. Appel hatte in den vergangenen Monaten wiederholt gesagt, dass ihm sein Job weiterhin Freude bereite.

Vor allem der boomende Onlinehandel und das höhere Briefporto hatten den Bonner Logistikriesen zuletzt wieder auf Kurs gebracht, so dass Appel bereits ein deutliches Ergebnisplus für das zu Ende gehende Jahr in Aussicht stellen konnte. Mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 3,4 bis 3,7 Milliarden Euro soll das Unternehmen mindestens um eine Milliarde Euro beim operativen Ergebnis zulegen.

Im vergangenen Jahr hatte der Manager die Aktionäre mit zwei Gewinnwarnungen geschockt. Nach einem wochenlangen Streik im Deutschland-Geschäft kam auch eine gescheiterte Systemumstellung im Fracht- und Speditionsgeschäft den Konzern 2015 teuer zu stehen. Seitdem lieferte der Konzern beim operativen Gewinn allerdings vier Rekordquartale in Folge ab.





aktiencheck.de meldet: London - Deutsche Post -Aktienanalyse von Analyst Andrew Lobbenberg von HSBC:



Andrew Lobbenberg, Analyst von HSBC, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) mit einer Kaufempfehlung auf . Deutsche Post-Aktie: Deutliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten - HSBC rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

fondscheck.de schreibt dazu: Frankfurt (www fondscheck de) - Die deutschen Unternehmen und ihre Manager blicken optimistisch in die Zukunft, trotz diverser politischer Unsicherheiten . DWS Deutschland-Fonds: Ganz schön zuversichtlich - Fondsanalyse. Ausgabefreudige Verbraucher stützen die Wirtschaft nach wie vor. Der DWS Deutschland-Fonds (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) ermöglicht eine breit gestreute Anlage in deutsche Standardwerte, ergänzt um Titel mit geringerer Marktkapitalisierung, so die Experten von DWS Investments. weiterlesen ...

dgap.de: Deutsche Post AG, DE0005552004 . Deutsche Post AG: Aktienrückkauf: Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO 2016/1052 der Kommission. weiterlesen ...

anleihencheck.de weiter: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN5P1J0/ WKN VN5P1J) auf die Aktien von Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) und Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) zur Zeichnung an . 10,50% PROTECT Multi Aktienanleihe auf Dt. Bank, Dt. Post und Dt. Telekom in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Dazu bsi-fuer-buerger.de weiter: Hamburg-Süd, General Electric in Mannheim uvm: „Alles wird gut“ würde Mutti sagen, denn es gibt genug neue Jobs weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von nw-news.de: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt dazu weiter: Ifo-Index unverändert hoch - „Aufschwung bleibt intakt“ weiterlesen ...

Dazu meldet ariva.de: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Kolumne: Wie viel Angst müssen Anleger vor dem GAU an den Zinsmärkten haben? weiterlesen ...

Dazu politikexpress.de: LeaseWeb-Umfrage: Standards wichtig für Sicherheit weiterlesen ...

n-tv.de berichtet: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...